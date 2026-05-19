Modena, "Salim El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici": gip convalida l'arresto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Salim El Koudri resta in carcere. Lo ha deciso il gip del tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare per il 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla nel centro della città, falciando diverse persone. Nell’ordinanza la giudice afferma che al momento non ci sono elementi per ritenere che l’uomo abbia agito in conseguenza dei disturbi mentali per cui era stato in cura. La gip ha poi motivato la conferma della custodia in carcere con il pericolo di fuga in Marocco, dove la famiglia ha conservato stretti rapporti con i parenti.

Auto sulla folla a Modena, gip convalida l’arresto

Salim El Koudri voleva colpire più persone possibili. È quanto scrive la gip Donatella Pianezzi nell’ordinanza con cui oggi, 19 maggio, ha convalidato l’arresto del 31enne che sabato ha ferito diverse persone lanciando la sua auto contro la folla nel centro di Modena. Lo riferisce Ansa.

Secondo la giudice, era chiara la sua volontà di guidare la Citroen C3 nella direzione più adatta a colpire più gente possibile.

ANSA

Confermata anche la custodia cautelare in carcere per il 31enne, accusato di strage aggravata dalle lesioni gravissime.

La decisione è arrivata dopo l’interrogatorio di garanzia, durante il quale El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere, pur fornendo spontaneamente i codici di sblocco del telefono e degli altri suoi device.

Salim El Koudri, cosa dice la gip sui problemi psichici

Nell’ordinanza la gip scrive anche che al momento non ci sono elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il fatto.

Non solo, per il momento la giudice esclude legami tra il gesto e i disturbi psichici per cui il 31enne era stato in cura al centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia.

Allo stesso tempo la gip ha disposto che l’Amministrazione penitenziaria sottoponga l’indagato, attualmente in isolamento, a “un periodo di osservazione” delle sue condizioni psichiche, con “l’eventuale trasferimento” in reparti specializzati.

Il rischio di fuga in Marocco

La giudice per le indagini preliminari ha poi motivato la custodia cautelare in carcere con il pericolo di fuga, visto che El Koudri ha tentato di scappare subito dopo quanto fatto.

Secondo la giudice c’è il rischio concreto di fuga in Marocco, considerando anche i stretti rapporti che la sua famiglia ha conservato con i parenti che vivono nel Paese nordafricano.