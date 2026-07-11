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Un arresto per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere questa mattina nei pressi dell’uscita 11 della tangenziale di Modena. L’uomo, 24 anni, è stato fermato dopo aver tentato la fuga insieme a un complice, a seguito del ritrovamento di un furgone rubato.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 4.10 di questa mattina, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza sospetta di un furgone fermo a bordo strada, con le quattro frecce accese e nessuno a bordo, nei pressi dell’uscita 11 della tangenziale di Modena. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente per verificare la situazione.

Il furgone rubato e la scoperta dei sospetti

Durante i primi accertamenti, è emerso che il veicolo era stato oggetto di furto il giorno precedente proprio a Modena. Nel frattempo, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, allertata dalla segnalazione della presenza di due persone a piedi lungo la tangenziale con alcune taniche di benzina, si è unita alle operazioni di controllo.

La fuga e il tentativo di sottrarsi all’arresto

Poco dopo, gli agenti hanno intercettato i due uomini. Alla vista delle forze dell’ordine, i sospetti hanno abbandonato le taniche e si sono dati alla fuga, scavalcando una recinzione metallica e cercando di nascondersi tra la vegetazione. Gli operatori, dopo un inseguimento reso difficile dalla fitta vegetazione e dalla resistenza opposta dai fuggitivi, sono riusciti a bloccarli.

La resistenza e il possesso di arma

In particolare, il 24enne ha opposto una forte resistenza agli agenti, arrivando a tentare di colpire uno di loro al volto. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama superiore a 9 cm, configurando così anche il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’arresto e le misure di prevenzione

Dai controlli successivi è emerso che il giovane era già sottoposto a detenzione domiciliare, rendendo ancora più gravi le accuse a suo carico per evasione. Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale, a ulteriore tutela della sicurezza pubblica.

IPA