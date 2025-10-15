Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Modena: un cittadino nigeriano di 41 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo essere stato inseguito e bloccato dagli agenti in zona Novi Sad/Stazione delle autocorriere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 70 dosi di eroina e 21 dosi di cocaina, per un totale di 36,78 grammi di sostanza stupefacente.

Le informazioni della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella tarda mattinata di ieri. Gli agenti della Squadra Volante erano impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona di Novi Sad e della Stazione delle autocorriere, quando hanno notato un uomo in bicicletta che, alla loro vista, ha improvvisamente cambiato direzione e aumentato la velocità, nel tentativo di sottrarsi a un possibile controllo.

L’inseguimento e il sequestro della droga

Durante la fuga, l’uomo ha cercato di disfarsi di un involucro, gettandolo a terra lungo viale Monte Kosica. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno recuperato il pacchetto, che conteneva 70 dosi di eroina e 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 36,78 grammi. Dopo un breve inseguimento, il sospettato è stato raggiunto e definitivamente bloccato dalla Polizia.

L’arresto e le decisioni del Tribunale

Il cittadino nigeriano, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

