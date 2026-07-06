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Due cittadine bulgare sono state allontanate da Modena con un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni, dopo essere state individuate dalla polizia per comportamenti sospetti compatibili con la possibile intenzione di commettere reati predatori. Il provvedimento è stato emesso dal Questore Lucio Pennella, in seguito a una segnalazione giunta nella tarda mattinata odierna.

La segnalazione e l’intervento della polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nella tarda mattinata, è stata segnalata la presenza di due donne che si aggiravano con fare sospetto all’interno di un centro commerciale cittadino. Il loro comportamento ha destato preoccupazione sia tra gli esercenti sia tra gli avventori, spingendo qualcuno a rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’osservazione e l’individuazione

La Squadra Mobile ha immediatamente predisposto servizi di osservazione mirati, riuscendo a individuare le due donne nel parcheggio di un altro centro commerciale. Gli agenti, in abiti civili, hanno seguito con attenzione i movimenti delle sospettate, senza mai perderle di vista.

I movimenti sospetti e il controllo

Le due cittadine bulgare, di 37 anni e 40 anni, residenti in provincia di Cremona, sono state viste scendere dalla loro autovettura e aggirarsi tra i negozi. Il loro comportamento è apparso compatibile con una possibile attività di monitoraggio, finalizzata a valutare l’opportunità di commettere reati predatori. Dopo essersi spostate tra i negozi, le donne si sono dirette verso la fermata del trasporto pubblico e hanno raggiunto la stazione ferroviaria a bordo di un autobus di linea.

Il fermo e i precedenti penali

Giunte alla stazione ferroviaria, le due donne sono state fermate dagli agenti in borghese e sottoposte a controllo di polizia. Durante l’identificazione, è emerso che entrambe erano gravate da numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio. Alla richiesta di spiegazioni sulla loro presenza in città, le donne hanno dichiarato di trovarsi a Modena per motivi di shopping. Tuttavia, questa versione non ha trovato riscontro oggettivo, poiché non erano in possesso di borse, pacchi o altri beni che potessero dimostrare acquisti recenti.

Il provvedimento di allontanamento

Accertato che le due donne non avevano alcun interesse legittimo a permanere sul territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha avviato le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio. Il Questore Lucio Pennella ha quindi disposto l’allontanamento dal Comune di Modena per 4 anni, ritenendo le due cittadine bulgare persone pericolose per la sicurezza pubblica.

IPA