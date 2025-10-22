Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento durante la manifestazione “Street Parade” a Modena. Un cittadino italiano di 44 anni è stato fermato dagli agenti dopo essersi avvicinato alla ex compagna, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva di restare lontano dai luoghi frequentati dalla donna.

L’intervento della Polizia durante la manifestazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 19 ottobre, mentre era in corso il corteo “Street Parade” lungo viale delle Rimembranze. Una donna ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando la presenza, a breve distanza, dell’ex compagno, già destinatario del divieto di avvicinamento nei suoi confronti. L’uomo, secondo quanto riferito, si sarebbe avvicinato a lei inveendo verbalmente, per poi allontanarsi in direzione del centro cittadino.

La localizzazione e il fermo dell’uomo

Gli agenti della Squadra Volante, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti a individuare e bloccare il 44enne in viale Vittorio Veneto, all’incrocio con Calle di Luca. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura che gli era stata imposta in precedenza dall’autorità giudiziaria.

La decisione del Tribunale

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato una nuova misura cautelare: il divieto di dimora a Modena e provincia. Tale provvedimento mira a tutelare ulteriormente la persona offesa, impedendo all’uomo di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna.

IPA