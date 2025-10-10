Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato è stato eseguito nella mattinata di ieri a Modena, dove un cittadino marocchino di 35 anni è stato sorpreso dalla Polizia mentre rovistava all’interno di alcune auto in sosta. L’uomo, fermato dagli agenti della Squadra Volante, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e refurtiva. L’intervento è avvenuto in via Buozzi, dopo una segnalazione giunta al 112 NUE da parte di un residente, che aveva notato movimenti sospetti tra i veicoli parcheggiati. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Modena.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 6.00 del mattino, quando un residente di via Buozzi ha contattato la centrale operativa tramite il numero di emergenza 112 NUE. L’uomo aveva notato una figura sospetta, vestita con abiti scuri, che si aggirava tra le auto in sosta. Poco dopo, il residente ha sentito scattare l’allarme di un’autovettura e ha visto la stessa persona introdursi all’interno del veicolo per rovistare tra gli oggetti presenti.

L’arresto in flagranza e il ritrovamento degli arnesi

La Squadra Volante è intervenuta tempestivamente sul posto, sorprendendo il sospetto nascosto tra due veicoli. L’uomo aveva in mano un cacciavite, strumento tipicamente utilizzato per compiere furti su autovetture. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso anche di un coltello a serramanico. Successivamente, è stato accertato che il coltello era stato sottratto da una delle auto in sosta nel cortile, dopo che il deflettore anteriore destro era stato danneggiato.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti, grazie alle informazioni fornite dalla testimone e a un rapido sopralluogo, hanno ricostruito la sequenza degli eventi. L’indagato avrebbe preso di mira quattro veicoli parcheggiati nell’area cortiliva di uno stabile e lungo le vie Buozzi e Diena. Inoltre, sarebbe stato forzato anche un garage, trovato completamente a soqquadro. Nelle immediate vicinanze del luogo dell’arresto, la Polizia ha rinvenuto un martello da cantiere, probabilmente utilizzato per infrangere i vetri di due veicoli. Sono stati recuperati anche uno zaino e una coperta rosa, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

La decisione del giudice e le misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata successiva all’arresto si è tenuta l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Il magistrato ha confermato la legittimità dell’operato degli agenti e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato e di altri eventuali reati correlati all’episodio.

