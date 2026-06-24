Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata a Modena. L’uomo, 30 anni, è stato fermato nel pomeriggio del 19 giugno all’interno del parco “Vittime dell’olocausto”, dove avrebbe ceduto droga in un’area frequentata da minori.

Operazione della Squadra Mobile nel parco cittadino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree verdi della città. Gli agenti della Squadra Mobile hanno organizzato servizi mirati di osservazione e appostamento nel parco “Vittime dell’olocausto”. Durante uno di questi controlli, il trentenne è stato sorpreso mentre cedeva una sostanza sospetta a un’altra persona.

Il fermo e il sequestro della droga

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo e sottoponendolo a perquisizione. Nella sua disponibilità sono stati trovati 12 involucri contenenti una sostanza che, sottoposta a narcotest, è risultata essere cocaina, per un peso complessivo lordo di 8,80 grammi. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sanzioni per l’acquirente e provvedimenti giudiziari

L’acquirente della sostanza è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla locale Prefettura. Il giorno successivo, 20 giugno, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dell’indagato e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

IPA