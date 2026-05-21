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È stato arrestato un cittadino tunisino di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Modena. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, quando il giovane è stato sorpreso in zona Costellazioni mentre cedeva droga in cambio di denaro. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Piacenza.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.00, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto nei campi tra Stradello San Marone e via dell’Ariete, nella zona Costellazioni di Modena.

L’osservazione e l’intervento degli agenti

Gli agenti, mantenendosi a distanza per monitorare la situazione, hanno assistito a quello che sembrava essere uno scambio di sostanze stupefacenti tra il 19enne e un altro uomo. Quest’ultimo avrebbe consegnato una banconota da 20 euro in cambio della droga. Alla vista della Polizia, il giovane tunisino ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori nel canale adiacente alla pista ciclabile di via dell’Ariete.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella disponibilità del ragazzo due involucri contenenti hashish e una somma in contanti di 305 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. L’intervento è stato ulteriormente supportato da un’unità cinofila della Polizia Locale, che ha permesso di rinvenire, ai piedi di un albero vicino al luogo dello scambio, altre 8 dosi di hashish e 30 dosi di cocaina.

L’arresto e le decisioni del giudice

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, che ha confermato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Piacenza.

IPA