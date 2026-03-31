Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in un intervento della Polizia di Stato avvenuto giovedì 26 marzo a Modena. Un cittadino tunisino di 28 anni è stato fermato in via delle Suore mentre era in sella a una bicicletta, e dopo il controllo è stato trovato in possesso di 20 involucri di cocaina. L’uomo ha tentato la fuga aggredendo gli agenti, ed è stato successivamente arrestato e sottoposto a misura cautelare in carcere.

Il controllo e il rinvenimento della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 16.15 del 26 marzo. Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato per un controllo un uomo di 28 anni, cittadino tunisino, che stava percorrendo via delle Suore in bicicletta. Durante le fasi di identificazione, il giovane ha mostrato segni di crescente agitazione e insofferenza.

La situazione è precipitata quando i poliziotti hanno scoperto, all’interno di una sacca appesa al manubrio della bicicletta, 20 involucri contenenti sostanza stupefacente. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 29.48 grammi.

La reazione violenta e il tentativo di fuga

Alla vista della droga rinvenuta, il 28enne ha tentato di sottrarsi al controllo. Nel tentativo di fuga, ha colpito i poliziotti con calci alle gambe e ha morso alla mano uno degli agenti, causando lesioni personali. L’uomo è stato comunque bloccato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Ulteriori accertamenti: ricettazione e violazione dell’ordine del Questore

Durante le verifiche successive, è emerso che la bicicletta utilizzata dal cittadino tunisino era stata rubata. Per questo motivo, il 28enne è stato anche denunciato per ricettazione. Inoltre, dagli accertamenti è risultato che l’uomo era inottemperante all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale, motivo per cui è scattata un’ulteriore denuncia. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato.

IPA