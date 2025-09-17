Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato nella serata di ieri a Modena. Un cittadino tunisino di 18 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver tentato la fuga e aver cercato di liberarsi della droga nei pressi di un nido d’infanzia. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Volante intorno alle 19.00 in Largo del Pozzo, dove era stata segnalata la presenza di persone con atteggiamento sospetto.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in zona Largo del Pozzo a Modena. Gli agenti sono stati allertati dalla segnalazione di alcune persone che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un’area frequentata anche da famiglie e bambini. All’arrivo delle forze dell’ordine, uno dei presenti, un giovane tunisino già noto alle autorità, si è dato alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La fuga e il tentativo di disfarsi della droga

Il ragazzo, vistosi scoperto, ha cercato di allontanarsi rapidamente, lanciando un involucro all’interno del giardino di un nido d’infanzia situato nelle vicinanze. Gli agenti, però, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo poco dopo. La tempestività dell’intervento ha permesso di recuperare subito l’involucro, che conteneva circa 50 grammi di hashish, due confezioni di cocaina e un bilancino di precisione, elementi che hanno confermato l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il materiale sequestrato e le accuse

Gli agenti hanno proceduto al sequestro della droga e del bilancino, strumenti tipicamente utilizzati per la suddivisione e la vendita al dettaglio delle sostanze. Il giovane tunisino, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi, è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

L’udienza di convalida e le misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Modena. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato la legittimità dell’operato degli agenti e ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio comunale di Modena. Una decisione che mira a prevenire ulteriori episodi di spaccio e a tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree frequentate da minori.

IPA