Un cittadino nigeriano di 35 anni è stato raggiunto da un provvedimento di DASPO urbano dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nei pressi di un parco pubblico. Il provvedimento, disposto dal Questore, è stato adottato a seguito di numerose condanne pregresse e per la pericolosità sociale dell’uomo, che operava in aree frequentate da famiglie e minori a Modena.

Il provvedimento del Questore: DASPO urbano per cinque anni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Lucio Pennella ha emesso la misura di prevenzione nota come “DASPO urbano” nei confronti di un cittadino nigeriano di 35 anni. Il provvedimento è stato adottato dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, che ha valutato la pericolosità sociale dell’uomo e la sua recidività in materia di reati legati agli stupefacenti e ad altri illeciti.

Il controllo dei Carabinieri e la denuncia per spaccio

Il 6 agosto scorso, intorno alle ore 3.00, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri ha fermato il 35enne nei pressi del Parco XXII Aprile, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 15 dosi di marijuana già confezionate e pronte per la cessione, per un peso complessivo di circa 30 grammi. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto anche 600 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il probabile provento dell’attività illecita.

Un passato segnato da numerose condanne

L’uomo non era nuovo alle forze dell’ordine: a suo carico risultano infatti numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, detenzione di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale. Questo quadro ha contribuito a delineare un profilo di elevata pericolosità sociale, che ha spinto le autorità a intervenire con una misura restrittiva particolarmente incisiva.

La tutela delle aree pubbliche frequentate da famiglie

Il provvedimento di DASPO urbano è stato adottato anche in considerazione del luogo in cui sono stati commessi i reati: il Parco XXII Aprile e le sue immediate vicinanze, zone notoriamente frequentate da famiglie con minori e situate nei pressi di plessi scolastici. La presenza di attività di spaccio in questi contesti è stata ritenuta particolarmente grave dalle autorità, che hanno voluto tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Divieto di accesso e stazionamento per cinque anni

All’esito dell’istruttoria, il Questore ha disposto nei confronti del 35enne il “divieto di accedere e stazionare” nell’area adiacente ai parchi XXII Aprile e dell’Attiraglio per la durata di 5 anni. Si tratta di una delle misure più severe previste dalla normativa sul DASPO urbano, finalizzata a prevenire il ripetersi di reati e a garantire la sicurezza delle aree pubbliche cittadine.

