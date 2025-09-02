Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di 665 euro in contanti sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte tra lunedì e martedì a Modena. Un cittadino tunisino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo essere stato sorpreso a cedere droga in strada. L’intervento è avvenuto in strada Cimitero San Cataldo, dove il giovane è stato notato dagli agenti mentre si avvicinava a un’auto in transito. Alla vista della Polizia, ha tentato la fuga e di disfarsi della droga, ma è stato bloccato e trovato in possesso di denaro contante e cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Operazione notturna della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno all’una di notte in Modena, precisamente in strada Cimitero San Cataldo. Gli agenti della Squadra Volante, durante il consueto pattugliamento notturno, hanno notato un giovane che si avvicinava con fare sospetto a un’automobile che si era appena fermata e accostata al marciapiede. L’atteggiamento del ragazzo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intervenire per un controllo.

Il tentativo di fuga e il sequestro della droga

Alla vista della pattuglia, il 25enne tunisino ha reagito in modo repentino: ha lanciato un involucro sotto un veicolo parcheggiato e ha cercato di allontanarsi rapidamente, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Gli agenti, però, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo un breve inseguimento a piedi. Una volta fermato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale.

Il denaro nascosto e la droga pronta per lo spaccio

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 665 euro in contanti, suddivisi e nascosti in diversi punti: una parte era occultata nella scarpa, sotto la pianta del piede, un’altra all’interno di un calzino, una nella cover del cellulare e il resto nel borsello che il giovane portava con sé. Contestualmente, sotto l’autovettura vicino alla quale il ragazzo era stato visto, è stato recuperato l’involucro di cui aveva cercato di disfarsi poco prima. All’interno sono stati trovati 16,65 grammi di cocaina, già suddivisi in 24 dosi pronte per essere cedute a terzi.

L’arresto e la convalida del giudice

Il cittadino tunisino è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si tratta di una misura restrittiva che impone al giovane di presentarsi regolarmente presso gli uffici di polizia per garantire la sua reperibilità e impedire la reiterazione del reato.

L’arresto del cittadino tunisino rappresenta un ulteriore successo nella battaglia contro lo spaccio di droga a Modena. L’operazione della Polizia di Stato dimostra l’efficacia dei controlli sul territorio e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare i reati legati agli stupefacenti. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di spaccio attiva nella zona, mentre l’arrestato dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

