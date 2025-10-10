Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di sostanze stupefacenti nella mattinata di ieri a Modena. Un giovane cittadino tunisino è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio dopo aver tentato di sfuggire a un controllo nei pressi della stazione autocorriere.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante era impegnata in un servizio di controllo del territorio nella zona della stazione autocorriere di Modena. Gli agenti hanno notato un giovane, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava in sella a una bicicletta e che, alla vista della Polizia, ha cercato di evitare il controllo.

Il tentativo di fuga e il recupero della droga

Il ragazzo, nel tentativo di eludere l’intervento degli agenti, ha svoltato rapidamente in via Aliprandi. Durante la fuga, ha gettato a terra un panetto di sostanza resinosa e una scatolina di metallo. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno recuperato entrambi gli oggetti. All’interno della scatolina sono stati trovati 5 involucri contenenti sostanze sospette.

L’inseguimento e il fermo

Nonostante il tentativo di fuga, il giovane è stato inseguito dagli agenti fino a via Monte Kosica, dove è stato definitivamente bloccato. La sostanza resinosa recuperata è risultata essere 100,30 grammi di hashish, mentre i 5 involucri contenevano complessivamente 3,92 grammi di cocaina, come confermato dalla successiva prova narcotest effettuata dalla Polizia Scientifica.

L’arresto e le decisioni del giudice

Il cittadino tunisino, di 19 anni, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

