Moderna annuncia risultati sul vaccino mRna contro il melanoma, superato test di fase 3 su cancro della pelle

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Moderna in collaborazione con Merck ha superato i test di fase 3. I risultati dello studio realizzato su pazienti in stadio avanzato o ad alto rischio, a cui è stato rimosso il tumore della pelle, hanno dimostrato che il trattamento personalizzato è in grado di prevenire la diffusione di metastasi e la recidiva. Obiettivi raggiunti grazie al successo della tecnologia a mRna sviluppata durante la pandemia da Covid-19.

I risultati dello studio

Il colosso farmaceutico Moderna ha annunciato in comunicato congiunto con il partner Merck il raggiungimento degli obiettivi chiave del test di fase 3, condotto su 1.100 pazienti oncologici affetti da forme di melanoma complesse, già sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione completa del tumore.

Si tratta del primo risultato positivo di fase 3 conseguiti in uno studio su terapia oncologica a mRNA, che potrebbe aprire la strada a un trattamento potenzialmente rivoluzionario per combattere il rischio di recidiva del cancro della pelle e prolungare le aspettative di vita di migliaia di persone a cui viene diagnosticato ogni anno.

Come funziona il vaccino contro il melanoma

I riscontri sulla somministrazione sono stati ottenuti attraverso la combinazione dell’immunoterapia con il farmaco Pembrolizumab, comunemente noto con il nome commerciale Keytruda di Merck, e il vaccino Intismeran, di tipo terapeutico e non preventivo, sviluppato dopo l’analisi delle mutazioni genetiche degli specifici tumori asportati da ciascun paziente.

“I risultati odierni rappresentano una pietra miliare per il trattamento adiuvante del melanoma – ha spiegato la professoressa Georgina Long, direttrice del Melanoma Institute Australia che ha guidato lo studio. Si tratta del primo studio di fase 3 a dimostrare che Intismeran – un trattamento sviluppato sulla base dell’esclusiva ‘impronta digitale’ mutazionale del tumore del singolo paziente – somministrato in combinazione con Pembrolizumab, è in grado di ridurre il rischio di recidiva o morte in pazienti con melanoma di stadio IIB-IV completamente resecato, rispetto al solo Keytruda”.

L’annuncio di Moderna e Merck

I risultati dei test della fase precedente sul trattamento, presentati a gennaio, avevano mostrato una riduzione del 49% di recidiva o morte a causa del melanoma rispetto alla sola immunoterapita.

“Intervenendo più precocemente nel decorso della malattia, quando molti tumori sono considerati più trattabili, l’obiettivo della terapia adiuvante somministrata dopo l’intervento chirurgico è aumentare le probabilità di guarigione per un maggior numero di pazienti – ha affermato Dean Y. Li, presidente dei Merck Research Laboratories – Questi primi risultati di fase 3 relativi a Intismeran in combinazione con Keytruda come terapia adiuvante confermano le potenzialità di un approccio più personalizzato alla cura del cancro”.