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Eseguito un arresto per estorsione, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere a Modica (Ragusa). Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e condotto in carcere dopo una violenta lite scaturita dalla richiesta di denaro per un presunto debito.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Modica è stato determinante per fare luce su una vicenda che ha scosso il centro cittadino. L’attività investigativa è partita in seguito a una lite particolarmente violenta, avvenuta proprio nel cuore della città, tra il 46enne e un giovane di 32 anni.

L’aggressione e la richiesta di denaro

La ricostruzione dei fatti, resa possibile dalle indagini degli operatori di polizia, ha permesso di chiarire come la lite sia stata originata dalla richiesta di una somma di denaro da parte dell’uomo arrestato. Il giovane, destinatario della richiesta, avrebbe rifiutato di consegnare il denaro, provocando la reazione violenta del 46enne. Quest’ultimo, secondo quanto emerso, avrebbe colpito il 32enne con un coltello, aggravando ulteriormente la situazione.

I reati contestati

L’uomo è stato ritenuto responsabile di estorsione, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Le prove raccolte dagli agenti hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli stessi poliziotti del Commissariato di Modica.

L’esecuzione della misura cautelare

Il 46enne è stato rintracciato e tratto in arresto dagli agenti, che lo hanno poi associato presso la casa circondariale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, che vedono impegnate quotidianamente le forze dell’ordine nella città di Modica.

IPA