Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Modica, dove un giovane di 25 anni è stato fermato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo una perquisizione effettuata presso la sua abitazione.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno deciso di controllare un giovane residente in città, insospettiti dal suo comportamento agitato e nervoso durante un normale controllo.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

La perquisizione, condotta sia sulla persona che all’interno dell’abitazione del giovane, ha permesso di scoprire un consistente quantitativo di hashish. In particolare, sono stati rinvenuti 750 grammi di hashish suddivisi in 7 panetti, ciascuno avvolto in un incarto che imitava quello di una nota marca di cioccolata. Oltre ai panetti, i Carabinieri hanno trovato una porzione di sostanza non confezionata, un bilancino di precisione utilizzato per pesare e suddividere la droga e un coltello con tracce della stessa sostanza.

Il nascondiglio e le modalità di occultamento

Tutto il materiale è stato scoperto nascosto all’interno di un contenitore cilindrico in plastica, posizionato su un ripiano della cucina nella mansarda utilizzata dal giovane. L’accuratezza delle operazioni di perquisizione ha permesso ai militari di individuare il nascondiglio e sequestrare la sostanza stupefacente prima che potesse essere immessa sul mercato locale.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto agli arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, in quanto gravemente indiziato di aver detenuto la sostanza per finalità di spaccio. Le accuse dovranno essere confermate nel corso del procedimento giudiziario, come previsto dalla legge.

IPA