Un uomo di 50 anni è stato allontanato dalla propria abitazione a seguito di una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia, dopo che la figlia minore ha segnalato un episodio di violenza ai danni della madre. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato nella serata dell’11 aprile a Modica, in provincia di Ragusa, per garantire la sicurezza della vittima e dei minori coinvolti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una chiamata al numero unico di emergenza 112, effettuata dalla figlia minore della coppia. La giovane ha assistito a un grave episodio di violenza domestica e ha deciso di chiedere aiuto, permettendo così l’avvio immediato delle indagini.

L’intervento della Polizia e l’avvio delle indagini

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono intervenuti con tempestività, raccogliendo le prime testimonianze e avviando un’attenta attività investigativa. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti ripetuti, sia fisici che psicologici, che si sarebbero protratti dal 2014 fino ai giorni nostri. Nonostante la riluttanza iniziale della vittima a sporgere formale denuncia, gli elementi raccolti hanno evidenziato una situazione di grave disagio familiare.

La misura cautelare: allontanamento e braccialetto elettronico

Alla luce delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’uomo. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta, disponendo l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno notificato all’indagato le restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Il ruolo della figlia minore nella denuncia

Determinante per l’avvio dell’azione penale è stata la segnalazione della figlia minore, che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver assistito all’ennesimo episodio di violenza domestica. Il suo gesto ha permesso di portare alla luce una situazione di maltrattamenti che, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe protratta per 10 anni. La giovane, insieme alla madre e agli altri minori presenti in casa, è stata messa in sicurezza e affidata ai servizi sociali per ricevere il necessario supporto psicologico.

La ricostruzione dei fatti: anni di violenze e silenzi

Le indagini hanno permesso di accertare che la condotta maltrattante dell’uomo sarebbe iniziata nel 2014, caratterizzandosi per episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie e, indirettamente, dei figli. Nonostante la sofferenza subita, la vittima aveva inizialmente scelto di non denunciare formalmente il marito, probabilmente per paura di ritorsioni o per tutelare l’unità familiare. Solo l’intervento della figlia minore ha permesso di interrompere questa spirale di maltrattamenti e di attivare la macchina della giustizia.

Il ruolo della Procura e del Tribunale di Ragusa

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha svolto un ruolo centrale nella vicenda, valutando attentamente gli elementi raccolti dagli investigatori. Ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di tutelare l’incolumità della persona offesa e dei minori, il magistrato ha richiesto al GIP l’emissione della misura cautelare. Il giudice ha quindi disposto l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico per garantire il rispetto delle prescrizioni.

Le misure di tutela per la vittima e i minori

Oltre all’allontanamento dell’uomo, sono state attivate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza della donna e dei figli minori. I servizi sociali del territorio sono stati coinvolti per offrire supporto psicologico e assistenza materiale, mentre la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per prevenire eventuali tentativi di avvicinamento da parte dell’indagato. L’obiettivo delle autorità è quello di tutelare la serenità e l’incolumità delle persone coinvolte, interrompendo definitivamente la catena di maltrattamenti che aveva segnato la vita familiare.

Il provvedimento adottato dal Tribunale di Ragusa rappresenta un segnale forte nella lotta contro i maltrattamenti in famiglia. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione tra forze dell’ordine, magistratura e servizi sociali, è stato possibile tutelare la vittima e i minori, interrompendo una spirale di violenza che durava da 10 anni. Le istituzioni ribadiscono l’importanza della denuncia e della solidarietà tra cittadini per prevenire e contrastare questi gravi reati.

IPA