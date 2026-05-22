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Una denuncia per tentata truffa aggravata a Modica, dove una donna di 42 anni residente a Catania è stata fermata mentre cercava, insieme a complici, di raggirare un’anziana signora. L’episodio è avvenuto all’ora di pranzo, quando la vittima, una 86enne modicana, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto impiegato postale e ha tentato di convincerla a consegnare del denaro.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta grazie alla prontezza della figlia della vittima, che ha intuito il tentativo di truffa e ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 112. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare la donna coinvolta, mentre sono in corso indagini per identificare gli altri complici.

Il tentativo di raggiro: come si è svolto

L’episodio ha avuto luogo durante la pausa pranzo, quando la 86enne di Modica ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa di casa. All’altro capo del telefono, un uomo si è presentato come impiegato delle poste e ha sostenuto di avere davanti a sé il nipote della signora. Il presunto nipote, intervenuto nella conversazione, ha chiesto insistentemente alla nonna di inviargli del denaro, necessario – a suo dire – per ritirare un importante pacco presso l’ufficio postale.

L’intervento della figlia e la chiamata ai Carabinieri

La presenza della figlia dell’anziana in casa si è rivelata decisiva. La donna, compresa la natura fraudolenta della telefonata, ha preso in mano la situazione: ha ascoltato con attenzione i truffatori e, senza destare sospetti, ha contattato i Carabinieri tramite il 112. Nel frattempo, i malviventi hanno annunciato che una “amica del nipote” sarebbe arrivata a breve presso l’abitazione per ritirare il denaro richiesto.

L’arrivo della complice e il blitz dei Carabinieri

Pochi istanti dopo, il citofono dell’appartamento ha squillato: una donna si è presentata come l’amica del nipote, pronta a riscuotere la somma. Proprio in quel momento, i Carabinieri della Stazione di Modica sono giunti sul posto. Accortasi della presenza delle forze dell’ordine, la donna ha tentato di allontanarsi, ma è stata prontamente bloccata e identificata dai militari.

La denuncia e le indagini in corso

Gli elementi raccolti hanno consentito ai Carabinieri di deferire all’Autorità Giudiziaria iblea la 42enne residente a Catania, che ora dovrà rispondere di tentata truffa aggravata in concorso. Sono attualmente in corso ulteriori attività investigative per risalire all’identità dei complici che hanno partecipato al tentativo di raggiro. Il grado di responsabilità della donna sarà valutato in sede giurisdizionale, come previsto dalla legge.

IPA