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È di due arresti e 150 metri di cavi telefonici recuperati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Modica. Due uomini, rispettivamente di 36 anni e 38 anni, entrambi residenti a Pachino, sono stati fermati mentre tranciavano e occultavano cavi della linea telefonica pubblica, causando un danno stimato in 10.000 euro. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato movimenti sospetti nella zona di Contrada Marza nelle prime ore del mattino.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle due del mattino quando una persona, transitando nella zona di Contrada Marza, ha notato alcuni individui intenti a tranciare cavi della linea telefonica pubblica. L’uomo ha prontamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112, permettendo così alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente.

L’arresto in flagranza e la perquisizione

All’arrivo sul posto, una gazzella dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Modica e una pattuglia della Stazione di Donnalucata hanno sorpreso i due uomini mentre caricavano i cavi appena tranciati su un furgone. I militari hanno immediatamente bloccato i sospetti e proceduto a una perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti un paio di guanti, una sega e circa 150 metri di fili telefonici. Gli strumenti erano stati utilizzati per tagliare i cavi, che i due stavano cercando di occultare all’interno del veicolo.

Le conseguenze per gli arrestati

I due uomini, entrambi residenti a Pachino, sono stati arrestati in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Il cablaggio recuperato, dal peso superiore a 250 chili, è stato restituito all’ente proprietario, che ha quantificato il danno, comprensivo dei lavori di ripristino della linea, in 10.000 euro.

Le accuse e i precedenti

Gli arrestati dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso. Inoltre, uno dei due è stato deferito all’Autorità giudiziaria per aver violato il provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ispica, emesso dal Questore di Ragusa nel marzo 2026, a seguito di un precedente arresto per fatti analoghi. Tutte le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate nel corso del procedimento giudiziario, come previsto dalla legge.

Il danno e il ripristino della linea telefonica

L’ente proprietario della rete telefonica ha ricevuto indietro il materiale trafugato, ma ha comunque stimato un danno complessivo di 10.000 euro, includendo anche le spese necessarie per il ripristino della linea. Il furto di cavi telefonici rappresenta un grave danno non solo economico, ma anche per la collettività, che rischia di restare isolata a causa dell’interruzione dei servizi di comunicazione.

La zona interessata e le attività di controllo

L’episodio si è verificato nella zona di Contrada Marza, area già oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di furto e danneggiamento delle infrastrutture pubbliche. L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Modica ha permesso di evitare ulteriori danni e di assicurare alla giustizia i responsabili.

IPA