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È di quattro persone agli arresti domiciliari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Modugno contro un’organizzazione dedita al riciclaggio di componenti d’auto rubate. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di soggetti originari della provincia di Foggia, accusati di aver gestito un traffico sistematico di pezzi di veicoli provento di furto, destinati anche all’estero.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione trae origine da un episodio avvenuto il 13 novembre scorso, quando i militari della Sezione Radiomobile di Modugno hanno sorpreso tre persone all’interno di un box di un’autorimessa mentre erano intenti a trasbordare numerosi componenti di autovetture risultati rubati. In quell’occasione, i Carabinieri hanno bloccato i tre complici durante il carico del materiale su un autoarticolato con targa greca, probabilmente destinato al trasferimento fuori dai confini nazionali. Gli altri membri del gruppo, invece, sono riusciti a fuggire, ma le successive indagini hanno permesso di identificarli e di ricostruire il loro ruolo nell’organizzazione.

Il modus operandi della banda

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, hanno permesso di fare luce sulle modalità operative della banda. Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, è emerso che gli indagati agivano con cadenza settimanale, in particolare ogni mercoledì, nel periodo compreso tra settembre e novembre 2025. Il gruppo si recava sistematicamente presso un sito individuato a Modugno, dove procedeva alla selezione, raccolta e stoccaggio di componenti d’auto rubate. L’attività era organizzata in modo meticoloso e ripetitivo, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di essere scoperti dalle forze dell’ordine.

I materiali sequestrati e la destinazione

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno recuperato un ingente quantitativo di materiale: 24 motori, 20 treni di pneumatici completi di cerchi, 15 avantreni e numerose parti di carrozzeria e gruppi ottici. Tutti questi componenti, risultati provento di furto in diverse province pugliesi, venivano poi destinati a un garage nella disponibilità degli indagati, utilizzato come base logistica e punto di accumulo. In altri casi, i pezzi venivano caricati direttamente su autoarticolati, come quello con targa greca, per essere trasferiti verso ulteriori destinazioni, presumibilmente anche all’estero.

L’ordinanza di custodia cautelare

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura, i Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, tutte originarie della provincia di Foggia e di età compresa tra 29 e 50 anni. Gli indagati sono accusati di concorso in riciclaggio, reato che prevede pene severe per chi si rende responsabile della gestione e movimentazione di beni di provenienza illecita.

Il contesto territoriale e le province coinvolte

L’attività criminale scoperta dai Carabinieri ha interessato diverse province pugliesi, da cui provenivano i veicoli oggetto di furto. La base logistica era situata a Modugno, punto nevralgico per la raccolta e lo smistamento dei pezzi rubati. L’operazione testimonia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e al traffico illecito di componenti d’auto, fenomeno che alimenta un mercato parallelo e danneggia cittadini e imprese del territorio.

IPA