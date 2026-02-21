Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati sottoposti a misure di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza dal Tribunale di Catanzaro, a seguito di gravi indizi di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. I provvedimenti, richiesti dal Questore e fondati su un’approfondita attività istruttoria della Polizia Anticrimine, sono stati adottati per tutelare le vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

Le misure di prevenzione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Tribunale di Catanzaro ha accolto le proposte avanzate dal Questore, basate sulle indagini della Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine. L’attività istruttoria ha permesso di ricostruire la pericolosità sociale dei tre destinatari dei provvedimenti, tutti ritenuti responsabili di condotte aggressive, minacciose e violente nei confronti di familiari, conviventi ed ex conviventi, spesso anche alla presenza di figli minori.

I destinatari delle misure: chi sono e cosa hanno fatto

Due delle tre misure di Sorveglianza Speciale sono state applicate a un 46enne residente a Badolato (CZ) e a un 34enne residente a Borgia (CZ). Nel primo caso, il 46enne è stato ritenuto responsabile di una condotta particolarmente riprovevole nei confronti della moglie e del figlio minore, proseguita anche dopo la separazione coniugale. Il Tribunale ha accertato una reiterata e grave violenza fisica e psicologica, fatta di insulti e minacce, che ha evidenziato una personalità incline all’aggressività e all’abitualità delle condotte violente verso le persone offese.

Nel caso del 34enne di Borgia, l’uomo è stato gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie convivente. Nonostante fosse già destinatario di un divieto di avvicinamento, ha continuato a manifestare comportamenti vessatori e violenti, generando nella donna uno stato di paura e prostrazione, con conseguenze anche sui figli minori.

Il terzo caso: la riconferma della sorveglianza speciale

Il terzo destinatario è un 42enne residente a Montauro (CZ), già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Dal 2024 era già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Secondo gli atti, l’uomo avrebbe sistematicamente maltrattato la coniuge, minacciandola e percuotendola anche davanti ai figli minori, mostrando un comportamento violento e privo di freni inibitori. Il Tribunale di Catanzaro ha riconfermato la misura, ritenendo necessario proseguire l’osservazione e il controllo, vista la pericolosità sociale e la propensione a compiere atti lesivi dell’integrità personale altrui.

Le finalità delle misure e le prescrizioni imposte

Tutte le misure di sorveglianza speciale sono state adottate per neutralizzare la pericolosità dei soggetti coinvolti, prevedendo una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. Tra le prescrizioni imposte figurano il divieto di avvicinamento alle vittime e ai luoghi da loro frequentati, il divieto di comunicare con le stesse attraverso qualsiasi mezzo e il ritiro dei documenti di identità validi per l’espatrio.

