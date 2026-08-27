Mogliano Veneto, Gino Visentin muore per infarto e lo si scopre 2 giorni dopo: il malore fatale a Ferragosto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto a Ferragosto Gino Visentin, 59enne di Mogliano Veneto. Fatale un malore improvviso che lo ha stroncato mentre si trovava in casa. Dopo due giorni in cui di lui non si avevano più trace, è stato ritrovato ormai senza vita nella sua abitazione. Era noto grazie alla Macevi, storica azienda del luogo che apparteneva da generazioni alla sua famiglia.

Morto a 59 anni Gino Visentin

La comunità della cittadina veneta è ancora sotto shock per la morte di Gino Visentin, deceduto lo scorso 15 agosto e di cui però si è accertata la scomparsa solo un paio di giorni dopo.

Il 59enne lascia la figlia Azzurra, la madre Rosanna, il padre Walter, i fratelli Henry e Stephen, i nipoti, i parenti e tanti amici che, anche a distanza di giorni, continuano a ricordarlo sui social con post di cordoglio.

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L’infarto a Ferragosto

L’uomo si è spento a causa di un malore improvviso che lo ha colpito all’interno della propria abitazione nel giorno di Ferragosto. Come scrive Oggi Treviso, era atteso da alcuni amici per celebrare la festività ma a quell’appuntamento non si è mai presentato per quello che, secondo i medici, è stato un infarto fulminante.

Sono passati un paio di giorni prima che si scoprisse la tragica notizia. Gli stessi amici che lo attendevano, infatti, credevano avesse cambiato piani e che quindi non fosse arrivato da loro per altri motivi. L’ultima persona a sentirlo era stata una sua amica con cui aveva parlato nella mattina del 15 agosto. Con il passare delle ore, poi, e constatando che non rispondesse a messaggi e telefonate, i suoi cari si erano iniziati a preoccupare in quanto nessuno aveva più avuto notizie di lui.

È così che, due giorni dopo, il fratello Stephen, la sua compagna e la figlia sedicenne Azzurra si sono diretti a casa Visentin e qui hanno trovato l’uomo ormai senza vita, stroncato da un infarto.

Chi era il 59enne di Mogliano Veneto

Gino Visentin, 59enne di Mogliano Veneto, era nato in Australia nel 1966 ed era il più giovane di tre fratelli nati uno dopo l’altro in tre anni. La sua era una famiglia nota nel comune in provincia di Treviso.

Infatti, era parte della quarta generazione della Macevi Srl, impresa del posto che si occupa di manufatti in calcestruzzo fondata nel 1929 da Pietro Visentin. Gino era responsabile della produzione.

Lascia una figlia di 16 anni, la mamma Rosanna, il papà Walter, i nipoti, i parenti e tanti amici che in queste ore si stanno stringendo alla famiglia.