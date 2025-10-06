Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata arrestata una donna di 43 anni a Palagiano (Taranto) per presunti maltrattamenti e aggressioni nei confronti del marito. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri nella serata di venerdì, dopo una serie di episodi di violenza domestica emersi grazie alle indagini avviate nei giorni precedenti. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la donna è stata sorpresa mentre stava aggredendo nuovamente il marito, che ha poi formalizzato una denuncia-querela, facendo luce su una situazione di disagio protrattasi nel tempo.

Le indagini e il primo episodio di violenza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento dei militari è stato preceduto da una delicata attività investigativa, avviata a seguito di un primo episodio avvenuto nella serata del 29 settembre. In quell’occasione, la donna avrebbe colpito il marito con un oggetto da taglio al braccio sinistro, provocandogli una ferita giudicata guaribile in 12 giorni. Nonostante la gravità dell’accaduto, l’uomo aveva inizialmente riferito al personale sanitario di aver subito un incidente domestico, scegliendo di non sporgere denuncia e di non accettare una sistemazione alternativa proposta dai Carabinieri.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

Il giorno successivo, approfittando dell’assenza della moglie, la vittima ha trovato il coraggio di raccontare ai militari dell’Arma la reale dinamica dei fatti, rivelando anche di aver subito altri episodi di violenza domestica nel corso degli anni. I Carabinieri hanno quindi attivato il protocollo operativo previsto dal “Codice Rosso”, informando tempestivamente l’Autorità Giudiziaria competente e dando il via agli approfondimenti necessari per ricostruire il quadro complessivo della situazione.

Il nuovo intervento e l’arresto

A distanza di pochi giorni dal primo episodio, nella tarda serata di venerdì, è giunta al numero unico di emergenza 112 una richiesta di intervento per una nuova lite domestica. I militari sono intervenuti presso l’abitazione della coppia a Palagiano, sorprendendo la donna mentre, secondo le testimonianze raccolte, stava aggredendo nuovamente il marito con violenze fisiche e minacce verbali, brandendo anche un coltello. L’uomo presentava lesioni visibili al capo e agli arti, ma ha rifiutato le cure mediche. Questa volta, però, ha deciso di formalizzare una denuncia-querela nei confronti della moglie, confermando la situazione di disagio e violenza vissuta.

Le misure adottate e la prosecuzione delle indagini

Alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte, la donna è stata arrestata e, al termine delle formalità di rito, condotta presso l’abitazione di una parente in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e di quella per i minorenni, entrambe immediatamente informate dalla Stazione Carabinieri procedente. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio il quadro complessivo dei presunti episodi di violenza, che, secondo quanto emerso, sarebbero andati avanti nel tempo senza mai essere denunciati ufficialmente fino a ora.

