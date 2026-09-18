Moglie abusata sessualmente in Albania e a Galliate, marito 33enne arrestato a Novara

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Eseguito un arresto a Novara, dove un uomo di 33 anni di origini albanesi è stato fermato in esecuzione di una condanna definitiva per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale ai danni della moglie. I fatti sono stati commessi tra il 2018 e il maggio 2022 in Albania e tra maggio e settembre 2022 a Galliate. L’arresto è stato eseguito dopo la conferma della sentenza da parte della Cassazione e l’emissione dell’ordine di carcerazione da parte della Procura Generale di Torino.

I reati contestati e la condanna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata odierna a Novara. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato e arrestato un cittadino albanese di 33 anni, destinatario di una pena definitiva a 7 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale commessi in Albania dal 2018 al maggio 2022 e a Galliate tra i mesi di maggio e settembre 2022. Le vittime delle violenze sono state la moglie dell’arrestato, che ha subito una serie di abusi protrattisi nel tempo sia nel paese d’origine che in Italia.

Oltre alla pena principale, il condannato dovrà scontare anche diverse pene accessorie: la perdita del diritto agli alimenti, la sospensione della potestà genitoriale per 1 anno e 8 mesi, l’interdizione perpetua dall’ufficio di tutore e curatore e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L’iter giudiziario

La condanna è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Torino. Successivamente, la Procura Generale di Torino ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione dell’uomo.

L’arresto e la detenzione

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile di Novara e condotto presso la locale Casa Circondariale, dove sconterà la pena inflitta. L’operazione si è conclusa senza incidenti e rappresenta l’epilogo di un lungo percorso giudiziario iniziato con le denunce della vittima e proseguito attraverso i vari gradi di giudizio.

IPA