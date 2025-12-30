Moglie accoltella il marito a Faro Superiore vicino Messina e sfiora il cuore, lite scattata per gelosia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Messina una donna di 49 anni è stata arrestata per il tentato omicidio del marito, accoltellato nella serata di Natale. La moglie ha colpito l’uomo con un coltello da cucina nella loro casa nella frazione di Faro Superiore. Colpito al torace, il marito è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Attualmente in carcere, la 49enne avrebbe detto di aver agito al culmine di una lite per questioni di gelosia.

Moglie accoltella il marito a Messina

L’episodio è avvenuto nella giornata di Natale a Messina, all’interno di un appartamento nella frazione di Faro Superiore.

Una donna di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri per aver accoltellato il marito al termine di una lite.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata lei stessa a chiamare i soccorsi dopo aver ferito gravemente il compagno.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato il coltello da cucina che la moglie avrebbe usato per colpire il marito.

Arrestata 49enne, il marito grave in ospedale

Accusata di tentato omicidio, la donna è stata ascoltata nei giorni scorsi dal gip del tribunale di Messina, che ha confermato per lei la detenzione cautelare in carcere.

Il marito resta ricoverato all’ospedale Papardo, dove era stato trasportato d’urgenza dopo l’accoltellamento.

Colpito al torace, l’uomo ha rischiato di morire: il coltello ha sfiorato il cuore.

Sottoposto a intervento chirurgico, non è più in pericolo di vita ma le sue condizioni restano serie.

Una lite per gelosia

Ascoltata dal giudice nell’udienza di convalida del fermo, alla presenza dei suoi difensori, la donna ha ricostruito quanto accaduto in casa la sera di Natale.

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, la 49enne avrebbe parlato di una accesa lite col marito per questioni di gelosia, al culmine della quale ha sferrato una coltellata al compagno.

La donna è accusata di tentato omicidio, con l’aggravante dei futili motivi. I due erano sposati da quattro anni e stavano insieme da quindici.

Secondo il legale della donna, Nunzio Rosso, quello della gelosia sarebbe però solo uno degli elementi riferiti dalla 49enne al giudice.

Ai microfoni di Mattino Cinque l’avvocato ha detto che ci sarebbero altri motivi di conflitto tra i due coniugi e che la lite per gelosia sarebbe stata solo la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Secondo Rosso nell’azione della sua assistita non c’era intenzione di uccidere, tanto che subito dopo ha chiamato il 118 e prestato i primi soccorsi.