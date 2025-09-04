Moglie accoltellata a Napoli reagisce e uccide il marito, poi chiama la polizia: dramma nel cuore della notte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro dramma familiare. A Napoli una donna ha ucciso il marito dopo che quest’ultimo l’ha aggredita e accoltellata. La lite domestica terminata in tragedia è avvenuta in piena notte, intorno alle 2:30, in un appartamento in via Santarcangelo a Baiano, nel quartiere Vicaria. A informare la polizia dell’accaduto è stata la stessa donna. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato il cadavere del marito. La moglie, ferita, è stata trasportata all’ospedale dei Pellegrini, dove è ricoverata.

Marito accoltella la moglie, lei reagisce e lo uccide: tragedia familiare a Napoli

L’uomo ucciso, come riferisce il quotidiano La Repubblica, è il 59enne Ciro Rapuano. A togliergli la vita è stata la moglie, nel cuore della notte, dopo che lui l’ha aggredita con un coltello.

Tra il 3 e il 4 settembre, intorno alle 2:30, è scoppiata una lite furibonda tra i due coniugi. Il 59enne ha colpito la compagna con un coltello.

La donna, per difendersi, avrebbe a sua volta impugnato un altro coltello, prelevandolo dal cassetto della cucina. Poi ha colpito mortalmente al torace il marito.

Ciro Capuano si è accasciato a terra ed è deceduto. La moglie è stata soccorsa da alcuni vicini di casa e ora si trova ricoverata nell’ospedale dei Pellegrini.

Secondo le prime informazioni trapelate sulla vicenda, la donna avrebbe riportato una ferita non grave a un braccio.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della questura per il primo intervento. Il caso è successivamente stato passato agli investigatori della Squadra mobile.

La versione della moglie

La moglie è stata ascoltata a lungo dagli inquirenti e, stando alle prime ricostruzioni e ai primi accertamenti, la sua testimonianza relativa alla dinamica dei fatti sembrerebbe confermata.

La Scientifica ha compiuto accurati rilievi nell’abitazione in cui è stato ucciso il 59enne mentre i colleghi dell’investigazione hanno interrogato i vicini di casa.

Durante la lite presente la figlia maggiorenne della coppia

Sempre secondo le prime informazioni trapelate in attesa di conferma, la lite familiare sfociata in tragedia si sarebbe consumata alla presenza della figlia maggiorenne.