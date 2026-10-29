Moglie di Matteo Bassetti aggredita a Genova, la rabbia dell'infettivologo: "Ormai la gente se ne frega"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La moglie di Matteo Bassetti è stata vittima di una aggressione a Genova. L’episodio risale allo scorso 16 ottobre, ma è stato reso noto solo ora. Maria Chiara Milano Vieusseux è stata aggredita nel quartiere Albaro da due giovani che poi si sono dati alla fuga. Matteo Bassetti si è sfogato online dicendo che nessuno dei passanti ha dato aiuto alla moglie.

Aggredita a Genova la moglie di Matteo Bassetti

Maria Chiara Milano Vieusseux, 43 anni, stava tornando a casa dal suo albergo, quando è stata avvicinata da un giovane che ha provato a strapparle la catenina d’oro dal collo.

Dopo aver fallito nel suo intento, il giovane e un suo complice sono fuggiti. La moglie di Bassetti, scossa per l’accaduto, non è stata aiutata da nessuno dei passanti, neppure da quelli che avevano assistito al tentativo di rapina.

Bassetti denuncia l’indifferenza dei passanti

“Noi non avevamo dato in qualche modo notizia, perché tutto questo è successo il 16 di ottobre, quindi 13 giorni fa – ha spiegato Bassetti a Primocanale – mia moglie ne ha parlato con le forze dell’ordine che hanno fatto tutte le indagini del corso”.

Bassetti ha espresso tutta la sua rabbia in un’intervista a Primocanale, puntando il dito contro l’indifferenza di fronte a episodi di violenza. Secondo l’infettivologo, il problema non riguarda soltanto l’intervento della magistratura e delle forze dell’ordine, ma anche la responsabilità dei singoli cittadini.

“Il problema è che ormai la gente, quando succede qualcosa a qualcun altro, se ne frega”, ha denunciato, criticando una società in cui ciascuno tende a isolarsi nella propria dimensione personale, senza preoccuparsi di ciò che accade agli altri.

Bassetti: “Si tende a vivere isolati nella propria bolla”

A colpire maggiormente Matteo Bassetti, dopo l’aggressione subita dalla moglie, non è stato soltanto l’episodio in sé, che avrebbe potuto verificarsi ovunque, ma soprattutto la reazione delle persone presenti.

Secondo il racconto dell’infettivologo, alcuni passanti si sarebbero limitati a restare nelle vicinanze, continuando a passeggiare con il cane senza avvicinarsi alla donna per chiederle come stesse o capire che cosa fosse successo.

Da qui la denuncia di una crescente indifferenza sociale, alimentata dalla tendenza a vivere isolati nella propria dimensione personale e a disinteressarsi di ciò che accade agli altri. Per Bassetti, questo atteggiamento riflette un egoismo più ampio, che non riguarda soltanto gli episodi di violenza, ma si manifesta anche nella scarsa attenzione alle vaccinazioni e alla tutela dell’ambiente.