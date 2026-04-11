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È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni residente a Padova, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei quattro figli. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, è stato emesso dal GIP e portato a termine dalla Squadra Mobile nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile.

Le indagini e l’esecuzione della misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra Mobile di Padova ha permesso di raccogliere elementi che hanno portato la Procura della Repubblica a richiedere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova ha emesso il provvedimento nella giornata di mercoledì 8 aprile, e poche ore dopo gli agenti hanno rintracciato l’uomo e lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Padova.

Un quadro di violenze prolungate

L’uomo, di 43 anni, è sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei loro quattro figli. Le indagini hanno fatto emergere una situazione di violenze e percosse che si sarebbe protratta per oltre dieci anni, iniziata già quando la famiglia risiedeva in Moldavia. In una circostanza, l’uomo avrebbe colpito la moglie nonostante fosse incinta, provocando la perdita del nascituro.

Minacce e controllo sulla moglie

Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’indagato avrebbe costretto la moglie a intestargli un immobile ereditato dalla madre, minacciandola di abbandonarla da sola con i figli. Inoltre, le avrebbe più volte impedito di uscire di casa senza la sua autorizzazione, minacciandola di aggressione e di lasciarla senza assistenza. Il controllo si sarebbe esteso anche alle spese domestiche: la donna poteva acquistare solo generi di stretta necessità e sempre sotto la supervisione del marito.

Violenze anche sui figli

Le condotte violente non si sarebbero limitate alla moglie. I quattro figli sarebbero stati a loro volta vittime di minacce e percosse, colpiti con una cinghia dei pantaloni o schiaffeggiati per ogni minimo rimprovero. Due dei figli, per sfuggire alle violenze, avevano già da alcuni mesi deciso di lasciare la famiglia e vivere autonomamente.

L’arresto e la fase delle indagini

L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile a Padova, subito dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare. Dopo l’identificazione, è stato associato presso la Casa Circondariale di Padova.

IPA