Fermati due uomini e disposti provvedimenti restrittivi nell’ambito di un’operazione di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori a Padova. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella notte di lunedì 29 settembre sono stati eseguiti due arresti: un 60enne italiano per maltrattamenti in famiglia e un 42enne ivoriano per aggravamento della misura degli arresti domiciliari a seguito di condanna per maltrattamenti. Entrambi sono stati condotti in carcere. Il Questore ha inoltre reso noto che dall’inizio dell’anno sono stati emessi 178 ammonimenti per violenza di genere e atti persecutori, a conferma di un trend in crescita rispetto all’anno precedente.

Intervento delle Volanti nella notte: arrestato 60enne per maltrattamenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio che ha portato all’arresto del 60enne italiano si è verificato nella zona Arcella di Padova nella notte tra domenica e lunedì 29 settembre. Intorno alle 01.20, due pattuglie della Sezione Volanti sono intervenute su segnalazione della Sala Operativa per una lite in famiglia tra padre e figlia.

Gli agenti, giunti nell’appartamento, hanno identificato i presenti: il padre, la moglie 60enne e la figlia 33enne, tutti residenti nell’abitazione. La figlia ha raccontato che il padre, da tempo in conflitto con la moglie, diventava particolarmente aggressivo e pericoloso quando abusava di alcolici. Quella sera, la giovane si era frapposta tra i genitori per difendere la madre e, nel tentativo di separarli, era stata afferrata con violenza al braccio dal padre, riportando segni evidenti dell’aggressione. L’uomo l’aveva inoltre minacciata di morte se non avesse lasciato la casa.

La ragazza era riuscita a liberarsi dalla presa, colpendo il padre al volto, e si era poi rifugiata in camera. L’uomo, dal canto suo, ha dichiarato agli agenti di essere stato aggredito dalle due donne e di essersi difeso. Tuttavia, i poliziotti hanno riscontrato lo stato di alterazione del 60enne dovuto all’abuso di alcol e hanno raccolto la testimonianza della moglie, che ha confermato la versione della figlia.

Precedenti e provvedimenti a carico del 60enne

Dai controlli immediati è emerso che l’uomo era già stato destinatario di un Ammonimento del Questore di Padova il 18 settembre, che gli imponeva di non tenere più comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di moglie e figlia. Inoltre, era già stato denunciato ad agosto per maltrattamenti in famiglia.

Alla luce della flagranza del reato e dei precedenti, il 60enne è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere e, nella mattinata di lunedì 29 settembre, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica.

In seguito all’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato e sono stati applicati ulteriori provvedimenti: allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alle persone offese e obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Arresto di 42enne ivoriano per aggravamento misura cautelare

Sempre nella giornata di lunedì 29 settembre, personale della Divisione Anticrimine della Questura ha eseguito l’arresto di un 42enne cittadino ivoriano. L’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di condanna per maltrattamenti in famiglia, ma il beneficio è stato sospeso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Padova dopo che, il 24 settembre, era stato denunciato per evasione: non era stato trovato in casa durante un controllo.

Il 42enne aveva già precedenti: a novembre dell’anno precedente era stato arrestato dalle Volanti della Questura di Ancona per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente ordine di allontanamento dalla casa familiare. Per questi reati, ad aprile 2023 la Corte d’Appello di Ancona lo aveva condannato a 8 mesi e 15 giorni di reclusione, pena poi ridotta dalla Corte di Cassazione nel 2024 a 7 mesi.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, aveva inoltre precedenti per minaccia, danneggiamento e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. In esecuzione del provvedimento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Padova dagli agenti della Questura.

Violenza di genere e atti persecutori: i dati della Questura

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e agli atti persecutori, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha reso noto che dall’inizio dell’anno sono stati emanati 178 ammonimenti, di cui 130 per violenza di genere e 48 per atti persecutori. Questo dato rappresenta un lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando gli ammonimenti erano stati 175 (di cui 135 per violenza di genere e 40 per stalking).

Il rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo del territorio da parte della Questura di Padova si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati contro le persone vulnerabili, con particolare attenzione ai fenomeni di violenza domestica e atti persecutori. L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva ed efficace alle segnalazioni e tutelare le vittime, anche attraverso l’applicazione di strumenti come l’ammonimento, l’allontanamento e il braccialetto elettronico.

Conclusioni: prevenzione e repressione dei reati contro le fasce deboli

Le due operazioni condotte nella giornata di lunedì 29 settembre testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia. L’arresto del 60enne italiano e del 42enne ivoriano, entrambi con precedenti specifici, rappresenta un segnale forte di attenzione verso le vittime e di tolleranza zero nei confronti di chi viola le misure cautelari o persiste in comportamenti violenti.

La crescita degli ammonimenti e la tempestività degli interventi dimostrano come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per prevenire e reprimere i reati che colpiscono le fasce più deboli della società. La Questura di Padova invita chiunque sia vittima o testimone di episodi di violenza domestica o atti persecutori a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine, per ricevere protezione e supporto.

