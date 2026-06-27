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È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un quarantenne originario dello Sri Lanka per violenza domestica ai danni della moglie, anche lei di origini srilankesi. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Teramo nell’ambito delle azioni di contrasto alla violenza di genere. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura è stata adottata per fermare una lunga serie di comportamenti vessatori e aggressivi.

Il provvedimento del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Pasquale Sorgonà ha emesso, di propria iniziativa, un ammonimento ex art. 3 L119/2013 nei confronti dell’uomo, che ha circa 40 anni. La decisione è arrivata dopo aver accertato una situazione di maltrattamenti e minacce ai danni della moglie, una donna di 33 anni. Entrambi sono originari dello Sri Lanka e risiedono a Teramo.

L’uomo, ossessionato dalla gelosia, avrebbe isolato la moglie, impedendole di avere relazioni sociali e costringendola a vivere in un costante stato di paura. Secondo quanto ricostruito, la donna veniva insultata ripetutamente, mentre l’uomo rompeva mobili e lanciava oggetti in casa. Le avrebbe anche impedito di lavorare, concedendole il permesso solo dopo lunghe insistenze e per motivi economici, ma continuando a controllarla e a manifestare scenate di gelosia anche sul posto di lavoro, accusandola di avere un amante.

Minacce e aggressioni fisiche

La situazione sarebbe degenerata in più occasioni, con minacce di morte rivolte alla moglie, spesso utilizzando coltelli da cucina. L’uomo avrebbe anche usato violenza fisica, colpendola con schiaffi, strattonamenti e stringendole le mani al collo. Alcuni episodi si sono verificati anche davanti ai figli minori della coppia. In una circostanza, il figlio maggiore, di appena 12 anni, è intervenuto per difendere la madre, ricevendo a sua volta schiaffi al volto.

Ulteriori episodi di violenza

In un altro episodio, dopo che la moglie aveva rifiutato un approccio sessuale perché intenzionata a separarsi, l’uomo l’ha aggredita brutalmente. Le ha dato schiaffi al volto, le ha tirato i capelli e le ha stretto le mani al collo, provocandole lesioni multiple, ecchimosi e tumefazioni varie. Questi comportamenti hanno contribuito a delineare un quadro di violenza domestica grave e reiterata.

L’ammonimento come strumento di prevenzione

L’ammonimento rappresenta uno degli strumenti previsti dalla legge per contrastare la violenza di genere. Si tratta di una misura di prevenzione che il Questore può adottare nei confronti di chi si rende protagonista di violenza domestica, stalking o revenge porn. Il provvedimento impone all’autore di interrompere immediatamente la condotta illecita e lo invita a partecipare a un percorso di recupero presso centri specializzati. Inoltre, comporta il ritiro immediato di eventuali armi o licenze possedute.

IPA