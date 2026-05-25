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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a Palmi. Un cittadino italiano di 52 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, dopo che la moglie ha richiesto soccorso in seguito all’ennesima aggressione subita durante il giorno di Pasquetta.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto da parte della vittima. La donna, dopo essere stata aggredita e minacciata dal marito, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, facendo emergere una situazione di violenza domestica che si protraeva da tempo.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente, rassicurando e tranquillizzando la donna che aveva subito l’ennesima aggressione. In questa occasione, la vittima ha raccontato agli operatori che i comportamenti violenti e vessatori del marito si ripetevano da diverso tempo, ma non erano mai stati denunciati in precedenza. Le dichiarazioni della donna e di altre persone informate sui fatti hanno permesso agli investigatori del Commissariato di P.S. di Palmi di ricostruire nel dettaglio la gravità delle condotte dell’uomo.

Le indagini e la misura cautelare

L’attività investigativa, condotta in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Palmi, ha portato a delineare un quadro indiziario grave e convergente nei confronti del sospettato. Gli elementi raccolti hanno evidenziato i tratti tipici della violenza di genere in ambito domestico, rendendo necessaria l’applicazione della misura cautelare più severa prevista dall’ordinamento: la custodia in carcere. Il Tribunale del circondario ha quindi disposto l’arresto dell’uomo, ritenendo sussistenti i presupposti per la massima tutela della vittima.

L’arresto e la situazione attuale

Al termine delle procedure di rito, il 52enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

IPA