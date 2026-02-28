Mogol in elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma, "Era un'emergenza, ero stato invitato alla festa"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il viaggio di Mogol da Sanremo a Roma sull’elicottero dei vigili del fuoco ha creato polemiche, il paroliere ha però spiegato che si è trattato di “un’emergenza”. L’artista era atteso alla festa dei pompieri nella capitale, per i quali ha scritto l’inno, ma la sera prima ha ricevuto il premio alla carriera sul palco dell’Ariston in Liguria e non sarebbe riuscito a essere in entrambi i posti.

La reazione di Mogol alle polemiche sul viaggio in elicottero

Al Fatto Quotidiano, Mogol ha chiarito che il passaggio in elicottero è stata “un’emergenza, altrimenti non avrei partecipato alla festa dei Vigili del fuoco” a Roma.

Il paroliere si è detto sconcertato dalle polemiche che non ha neanche capito. L’artista ha chiarito che non è stato “portato a casa” dai pompieri ma al loro evento, in quanto “autore del loro inno”.

Mogol aveva spiegato ai vigili del fuoco che, trovandosi al Festival di Sanremo per ricevere il premio alla carriera, avrebbe dovuto rinunciare alla partecipazione alla loro festa nella Capitale dove era atteso per essere insignito come “vigile del fuoco ad honorem”.

Mogol turbato dal “trambusto”

Al Corriere della Sera, Mogol ha raccontato di aver partecipato “a questa festa meravigliosa che hanno organizzato i vigili del fuoco. Lì mi hanno dato un premio con una motivazione bellissima. Non potevo credere che venisse fuori questo parapiglia”.

Alla domanda sull’accusa di aver sottratto un mezzo pubblico a fini privati, quando avrebbe potuto prendere un volo di linea, il paroliere ha risposto che sarebbe dovuto arrivare a Roma di prima mattina “per la manifestazione al Teatro Argentina. Suppongo che non avrei avuto i tempi tecnici per arrivare in orario. Non ero uno spettatore dell’evento ma una parte di esso”.

“Pensi se avessi preso il volo di linea, tra sbarcare a Fiumicino e raggiungere il centro di Roma a quell’ora di punta”, ha aggiunto sottolineando che “comunque, alla mia età sarebbe stato molto faticoso”. “A qualcosa – ha detto ancora – avrei dovuto rinunciare. Non avrei dovuto ritirare uno dei due premi. Un peccato”.

Le critiche contro gli attacchi ai vigili del fuoco

Mogol ha evidenziato che i vigili del fuoco hanno dimostrato una grande gentilezza nell’offrirgli il passaggio su un velivolo destinato al soccorso ma sostanzialmente fuori servizio.

“Castigarli ora non mi pare un’idea molto intelligente. Bisognerebbe dirgli solo: grazie, grazie, grazie”, ha detto Giulio Rapetti che ritiene l’attacco a loro “schifoso. È gente che mette la vita a rischio. Per questo ho voluto regalare loro l’inno”.

Mogol ha infine elogiato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che avrebbe autorizzato il volo dicendo che è “una bravissima persona che si è comportata molto bene. Ne ho molta stima”.