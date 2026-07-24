Mohamed Amin Bessioud morto a Cosenza durante la perquisizione, giù dalla finestra: madre accusa i carabinieri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo Bologna, un altro caso di una morte durante un intervento delle forze dell’ordine. È accaduto a Cosenza, dove un ragazzo di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri. Il giovane era agli arresti domiciliari e i militari stavano effettuando un controllo di prassi sul rispetto della misura. La madre conferma la dinamica ma accusa i carabinieri, affermando che il figlio si “sentiva tormentato” dai carabinieri.

Mohamed Amin Bessioud morto a Cosenza

Un ragazzo di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, è morto a Cosenza dopo essersi buttato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, nell’appartamento al terzo piano di uno stabile dove il giovane viveva con la madre, di origini tunisine. Lo riferisce Ansa.

ANSA

Giù dal balcone durante perquisizione dei carabinieri

Il giovane si trovava agli arresti domiciliari per questioni di droga e i carabinieri erano intervenuti per un normale controllo sul rispetto dell’obbligo della misura cautelare.

Secondo quanto ricostruito, durante la perquisizione i militari avrebbero trovato 100 grammi di hashish nella camera di Bessioud e lo avrebbero ammanettato.

A quel punto il 25enne avrebbe spintonato un militare e si sarebbe lanciato dal balcone.

I carabinieri hanno subito allertato il 118, ma per il giovane non c’è stato niente da fare, è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale.

Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire i fatti.

La madre accusa i carabinieri

Pur confermando la dinamica di quanto accaduto e il gesto del figlio, la madre di Mohamed Amin Bessioud accusa i carabinieri.

Il giovane “era spaventato dai controlli”, racconta all’Ansa, “si sentiva tormentato da uno dei militari”.

Il figlio soffriva di depressione, in particolare dopo la morte del padre, e già in passato aveva provato a buttarsi, ma in quell’occasione la madre era riuscita a fermarlo.

I militari “lo torturavano”, aggiunge la donna, “gli dicevano ‘se tu ti comporti così…’ e ‘se fai in questo modo…’, erano come minacce”.

La donna spiega che avrebbe voluto denunciare uno dei militari, “ma poi mi sono detta come faccio a denunciare uno con la divisa”.

“Questi controlli sono una esagerazione”, ha detto ancora. “Io ho fiducia dello Stato però vedi cosa ci ha regalato”.