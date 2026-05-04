Mohamed Elsis aggredito a Torino perché senza resto, fa il rider per pagarsi l'università: "Denti rotti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mohamed Elsis, rider di 29 anni che consegna cibo a domicilio per pagarsi gli studi di ingegneria a Torino, è stato aggredito mercoledì sera, tra le 23 e mezzanotte, in via Rossini, all’altezza del civico 22. A picchiarlo sono stati due nordafricani, intervenuti dopo che una donna aveva ordinato sulla piattaforma Glovo e aveva ricevuto la consegna. Il problema è che Elsis non aveva il resto da dare alla cliente. Ha spiegato a quest’ultima che si sarebbe potuta rivolgere al servizio apposito. A questo punto si sono palesati due conoscenti della donna che lo hanno selvaggiamente pestato.

Il rider Mohamed Elsis aggredito a Torino: “Non vedo futuro davanti a me”

Elsis, dopo quanto accaduto, è stato intervistato dal quotidiano La Stampa e ha spiegato che non tornerà a fare il rider. Troppa paura.

Consegnava cibo a domicilio per mantenersi gli studi di Ingegneria Informatica al Politecnico. Ha dichiarato che lavorando 6-7 ore al giorno riusciva a guadagnare tra i 500 e i 600 euro al mese.

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Ha poi raccontato quel che è accaduto mercoledì sera. L’ultimo ordine gli è arrivato intorno alle 22.30, da parte di una ragazza: “Sono andato a portarle l’ordine in via Rossini e mi sono accorto che non avevo i soldi per darle il resto: li avevo finiti. Il conto era di 19,51 euro, lei aveva 50 euro ma io solo 23”.

A questo punto il 29enne ha spiegato alla donna che avrebbe potuto rivolgersi al servizio clienti, che l’avrebbe fatta pagare in seguito. “Era arrabbiata, io mi sono scusato”, ha aggiunto. Poi la situazione è precipitata.

Il racconto del pestaggio

“Sono arrivati due nordafricani, che lei conosceva. E si sono messi in mezzo. Mi dicevano: perché non hai il resto? Non sai contare? Ho detto anche a loro del servizio clienti, ma non volevano ascoltare”, ha ricordato Elsis. Dagli insulti sono poi passati alle botte.

“All’improvviso – ha spiegato il rider – mi è arrivato un pugno al volto così forte che sono caduto a terra. Mi hanno rubato il cibo, preso il telefono e gettato via. E sono scappati. Da lì, non ricordo più niente”.

Un passante che lo ha visto privo di coscienza ha chiamato i soccorsi. Un’ambulanza lo ha portato all’ospedale. La mattina dopo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi: “Avevo il casco che cadendo si è rotto. E con un pugno mi hanno rotto anche i denti”.

Il giovane ha detto di essere profondamente sconfortato, ma di volere a tutti i costi giustizia. “E sto pensando di andare via dall’Italia, non è sicura”, ha chiosato. Per quel che riguarda Glovo ha avuto parole ancora più amare: “Non mi hanno nemmeno chiesto come stessi”.

Infine ha riferito di avere intenzione di rivolgersi a un avvocato per fare causa a Glovo: “Non mi hanno protetto. E il mio non è un caso isolato: vedi Adnan, che era egiziano come me e ha perso la vita. Servono controlli, una webcam che riprenda quello che facciamo. E sapere di più dei clienti. Dobbiamo avere dei diritti, non siamo animali”.

L’avvocata che difende i rider: “Sono l’ultima ruota del carro”

“Le persone sanno che hanno i contanti e questo diventa uno dei motivi in più per aggredirli”, ha osservato l’avvocata Giulia Druetta, che da anni segue cause a difesa dei rider.

“Sono l’ultima ruota del carro. Da troppo tempo nulla cambia e chi è più debole viene preso di mira anche dai bulli e dai delinquenti”, ha concluso la legale ai microfoni della Stampa.