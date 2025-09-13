Mohammed Ramez Al-Sultan calciatore di 14 anni dell'Al-Hilal ucciso a Gaza: famiglia sterminata, 14 morti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’altra giovane vita spezzata dai raid israeliani sulla Striscia di Gaza: tra le vittime del 13 settembre c’è anche Mohammed Ramez Al-Sultan, bambino e promessa del calcio palestinese che giocava nell’Al-Hilal Sports Club. La notizia è stata confermata dalla Palestine Football Association (Pfa), che sui social ha diffuso la foto del ragazzo spiegando che l’attacco ha colpito la sua abitazione, provocando la morte di 14 membri della sua famiglia insieme a lui.

Mohammed Ramez Al-Sultan ucciso a Gaza

Come riporta ANSA, Mohammed era conosciuto negli ambienti sportivi locali come un talento emergente.

La sua carriera era appena agli inizi, ma il suo nome aveva già iniziato a circolare tra gli appassionati di calcio palestinesi.

ANSA

Gaza City il 13 settembre dopo i raid israeliani

La Pfa ha voluto ricordarlo con un post che unisce cordoglio e denuncia, sottolineando come i bombardamenti non risparmino neppure i più piccoli e lo sport.

Non è il primo lutto che colpisce il calcio palestinese dall’inizio della guerra. Lo scorso 6 agosto la stessa Federazione aveva annunciato la morte di Suleiman Al-Obaid, soprannominato il “Pelé del calcio palestinese”, ucciso mentre era in fila per ricevere aiuti alimentari.

Solo pochi giorni fa, inoltre, secondo il giornalista palestinese Abubaker Abed, era stato ucciso un altro compagno di squadra di Mohammed, Malik Abu-Amaren, colpito mentre cercava del pane.

Il raid di Israele

La morte del giovane calciatore si inserisce in un bilancio drammatico. Secondo Al Jazeera, sono almeno 32 i morti nelle ultime ore a Gaza City, tra cui dodici bambini.

Fonti mediche dell’ospedale Shifa confermano che i corpi sono stati trasportati d’urgenza nelle strutture sanitarie, ormai allo stremo.

L’Idf (Israel Defense Forces) ha nel frattempo ordinato nuove evacuazioni, in particolare nell’area della torre Burj Al-Nur e delle tende vicine a via Safed. Poco dopo, l’edificio è stato colpito.

L’esercito israeliano ha dichiarato che la torre sarebbe stata utilizzata da Hamas come base militare e ha accusato le organizzazioni palestinesi di usare strutture civili per scopi bellici.

Scuole e rifugi bombardati

Tra gli edifici colpiti ci sono anche due scuole dell’Unrwa, trasformate in rifugi per sfollati, nel campo profughi di Shati.

L’attacco sarebbe arrivato pochi minuti dopo l’ordine di evacuazione, aumentando ulteriormente la tensione tra i civili.

Un’analisi condotta dalla Cnn tramite immagini satellitari ha mostrato che, solo nell’ultimo mese, a Gaza City e nei dintorni sono stati distrutti o gravemente danneggiati più di 1.800 edifici.