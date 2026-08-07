Mojtaba Khamenei in "punto di morte", le ammissioni sulle condizioni critiche della Guida suprema dell'Iran

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all’altro. A rivelarlo sono due fonti vicine all’amministrazione del presidente della repubblica islamica, Masoud Pezeshkian, citate dal sito di informazione IranWire, con sede a Londra. Sarebbero le prime ammissioni riguardo le voci circolate da mesi sul precario stato di salute della Guida Suprema, sin dal momento della successione al padre Ali.

Le condizioni critiche di Mojtaba Khamenei

L’Ayatollah era stato infatti dato per morto insieme al padre e ad altri familiari nel bombardamento degli Stati Uniti che ha dato il via alla guerra contro l’Iran, il 28 febbraio. Mojtaba Khamenei sarebbe sopravvissuto a quell’attacco, ma sarebbe rimasto gravemente ferito e anche sfigurato.

Nonostante le condizioni precarie, è stato eletto nuova Guida suprema dell’Iran dall’Assemblea degli esperti, ma da allora non è mai apparso né ha mai tenuto discorsi in pubblico, neanche tramite registrazioni, e ha dato testimonianza della sua sopravvivenza soltanto attraverso lettere e dichiarazioni scritte a lui attribuite dai media statali.

ANSA

Le rivelazioni

Secondo quanto riportato da IranWire, sito di informazione che lavora da Londra con oppositori e collaboratori interni al regime iraniano gestito da giornalisti professionisti costretti a fuggire nella diaspora, da febbraio Mojtaba Khamenei non avrebbe in realtà mai incontrato nessun componente del governo.

Nonostante il presidente della Repubblica islamica Pezeshkian avesse dichiarato a maggio di avere avuto un colloquio di qualche ora con il leader in un’atmosfera cordiale, dall’attacco Usa l’Ayatollah avrebbe comunicato con gli altri alti funzionari del regime da un luogo nascosto soltanto attraverso un’intricata rete di intermediari, per evitare di finire nel mirino dei nemici.

La Guida suprema dell’Iran in “punto di morte”

Al portale IranWire sono arrivate nelle ultime ore le prime ammissioni delle condizioni critiche di Khamenei da parte di due fonti anonime dell’amministrazione Pezeshkian, secondo cui “nelle più alte sfere del regime circolano voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all’altro“.

Del resto è stato lo stesso presidente, in una recente intervista trasmessa dalla televisione di Stato, ad ammettere al momento l’interazione con la Guida Suprema è “molto difficile”.

“Non ci sorprenderebbe apprendere presto la notizia del suo martirio“, avrebbe dichiarato una delle due fonti citate dal sito dell’opposizione.