Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran pensa alla guerra a oltranza, Trump a ritirarsi quando vuole

La guerra in atto è pensata come “totale” dall’Iran. L’eliminazione della Guida Suprema Ali Khamenei non ha fiaccato le velleità imperiali di una Repubblica Islamica attrezzata per resistere e rispondere a oltranza, sostituendo i vertici caduti. In tal senso la successione annunciata del figlio dell’ayatollah, Mojtaba Khamenei, incarna perfettamente la volontà di coordinare azione militare e politica nella risposta a Stati Uniti e Israele. Con i primi che coltivano l’auspicio di potersi ritirare dal conflitto a breve.

Gli stretti legami tra Mojtaba Khamenei e i Pasdaran

Più che una questione dinastica, l’investitura del primo non ayatollah a Guida Suprema dell’Iran deriva da esigenze pratiche di un impero lacerato al suo interno e al contempo chiamato alla guerra aperta coi grandi rivali strategici.

La sua carriera teocratica e politica si è svolta per decenni all’ombra del padre, nel cui ufficio ha imparato il delicato funzionamento apicale della Repubblica Islamica.

Mojtaba ha però fatto di più: è sceso di qualche gradino, forse della sua posizione non ufficiale, per stringere rapporti con le Guardie della Rivoluzione, meglio note come Pasdaran.

Potendo godere della fiducia incondizionata del padre, il rampollo Khamenei ha costruito legami particolarmente forti col principale ramo paramilitare dei Pasdaran, e cioè la milizia Basij. Irregimentata su base volontaria, la formazione svolge funzioni di controllo sociale e repressione del dissenso.

Mojtaba è infatti stato accusato di avere diretto da dietro le quinte la macchina sanguinaria della repressione delle proteste popolari in Iran. Non solo delle ultime, ma anche e soprattutto di quelle del 2009 e del 2022.

Proprio questa sua rete di alleanze informali interne con l’apparato di sicurezza e i paramilitari persiani hanno fatto di Khamenei figlio il più papabile successore di suo padre, sebbene inviso a non pochi ambienti governativi e sciiti.

Perché l’Iran del nuovo Khamenei vuole la guerra con Usa e Israele

Per l’Iran la guerra contro Israele è esistenziale, e viceversa. Lo Stato ebraico è stato foraggiato di armi anche nucleari dagli Usa proprio per contrastare la minaccia persiana.

La veste sciita cucita addosso alla Repubblica Islamica è inoltre un pretesto per rilanciare la contesa coi Paesi arabi a maggioranza sunnita. Dipingendo l’Iran, ad esempio, come riferimento panislamico per tutti quei musulmani scontenti o emarginati nelle proprie comunità d’origine.

L’escalation del conflitto ha però accelerato contese mediorientali già incandescenti. Conscia di non poter sconfiggere due potenze nucleari come Usa e Israele, Teheran ha condotto l’unica guerra che poteva condurre: attaccare i nodi economici ed energetici.

Un frangente che colpisce soprattutto l’Europa e la Cina, per motivi diversi. Mettendo in crisi i centri economici occidentali, dipendenti dal petrolio che transita dallo Stretto di Hormuz e dal collegamento con Dubai e gli altri grandi insediamenti del Golfo Persico, l’Iran vuole costringere gli Usa a negoziare.

Contando inoltre che gli Usa a questo ritmo esauriranno gli intercettori Thaad e i missili messi a disposizione, e che Israele è parimenti impegnato nel contrastare gli alleati sciiti di Hezbollah in Libano, la nuova leadership di Mojtaba Khamenei predica una guerra a oltranza.

Una guerra in cui raffinerie, navi, basi militari e simboli del benessere economico di stampo occidentale sono i bersagli primari.

La scommessa del regime iraniano, tutt’altro che vinto o vulnerabile a un regime change, che non preveda anche un’invasione terrestre o agenti dall’interno, è riassunta in due domande fondamentali.

Quanto potrà resistere l’Europa del mercato unico globale, e perla dell’impero americano, con bollette e costi in repentino aumento? Quanto è ancora forte la globalizzazione a guida Usa?

Perché gli Usa hanno attacco l’Iran e cosa si aspettano

L’amministrazione Trump sembra sempre più ostaggio dei cosiddetti neoconservatori, cioè di quella fazione di apparati che vuole mantenere la supremazia globale statunitense intervenendo militarmente in contesti esotici.

La lezione delle guerre in Iraq e in Afghanistan sembra in tal senso essere rimasta inascoltata. Trascinata da un Israele in piena corsa per affermare la propria egemonia su un Medio Oriente impossibile da controllare, Washington paga lo scotto della propria stanchezza.

Tutto ciò che Donald Trump aveva affermato di non voler fare. Dal ritiro retorico nel proprio emisfero tra Groenlandia e Venezuela, l’America rischia ora di impantanarsi in un nuovo atroce conflitto mediorientale. Per la gioia di russi e cinesi.

Lo stesso Trump, orientato dagli apparati statunitensi, pensa di potersi ritirare dal conflitto aperto quando vuole. Sperando basti un negoziato come nella guerra dei 12 giorni del giugno 2025.

Ad attaccare l’Iran è stato nei fatti Israele su supporto d’intelligence degli Usa, i quali hanno passato le informazioni cruciali per decapitare i vertici della Repubblica Islamica.

L’obiettivo finale americano è quello di colpire la Cina, che da Venezuela, Iran, Russia e Nigeria attinge il petrolio necessario a rinforzarsi in vista della sfida finale per la supremazia globale.

Stavolta però l’Iran sembra aver letto il bluff dello Zio Sam. E sta rilanciando pesantemente, ben consapevole della sovraeposizione americana su troppi fronti. Dall’Ucraina al contenimento della Cina nel nodo di Taiwan.