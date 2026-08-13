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Un arresto per violenza sessuale e tentato furto con strappo, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Policoro. Un giovane di 18 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato in flagranza di reato dopo essere stato individuato come presunto autore di due episodi di violenza sessuale ai danni di due ragazze e di un tentato furto ai danni di un poliziotto libero dal servizio.

Le indagini e l’arresto a Policoro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie alla segnalazione di un agente libero dal servizio. L’uomo, mentre si trovava all’interno di uno stabilimento balneare di Policoro, ha subito il tentato furto di una collana d’oro che portava al collo.

Il poliziotto è riuscito a impedire il furto e ha seguito i movimenti del presunto autore, un giovane marocchino, che si trovava in compagnia di un’altra persona. Nel frattempo, ha mantenuto i contatti con la Squadra Mobile di Matera, fornendo dettagli utili all’identificazione del sospettato.

Le segnalazioni delle vittime e l’intervento della Polizia

Poco dopo il primo episodio, due giovani donne si sono rivolte agli agenti riferendo di aver subito molestie da parte di uno dei due ragazzi.

Le vittime hanno fornito una descrizione accurata dell’abbigliamento e delle caratteristiche fisiche dell’autore, permettendo agli investigatori di concentrare le ricerche. Grazie anche al supporto del Reparto Mobile di Bari, il giovane marocchino è stato rintracciato e bloccato poco dopo la segnalazione.

La ricostruzione degli episodi di violenza sessuale

Gli accertamenti immediati hanno permesso di ricostruire due distinti episodi di violenza sessuale. Secondo quanto denunciato e ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe dapprima avvicinato a una ragazza che dormiva su un lettino in spiaggia, abbracciandola e compiendo atti sessuali senza il suo consenso.

In un secondo momento, avrebbe avvicinato un’altra giovane, che riposava su un lettino insieme al fidanzato, palpeggiandola.

Gli elementi raccolti e la custodia cautelare

Le successive attività investigative hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del 18enne, sia in relazione ai due episodi di violenza sessuale, sia in relazione al tentato furto con strappo.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato associato alla Casa Circondariale di Matera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Il contesto: controlli intensificati durante la movida estiva

L’arresto è avvenuto nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati connessi alla movida estiva, predisposti dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile.

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata in particolare sugli stabilimenti balneari e sulle aree maggiormente frequentate durante la stagione estiva, con l’obiettivo di prevenire episodi di furto, violenza e altri reati.

IPA