Molesta gli avventori di un hotel e aggredisce gli agenti a Perugia, 42enne arrestato
Un 42enne italiano è stato arrestato a Ponte San Giovanni per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale dopo aver aggredito agenti.
Un 42enne è stato fermato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale dopo un intervento della Polizia di Stato in una struttura ricettiva di Ponte San Giovanni, frazione della provincia di Perugia. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato anche denunciato per lesioni e sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti.
Paura in un hotel a Ponte San Giovanni
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 6 gennaio presso una struttura ricettiva di Ponte San Giovanni, nel Perugino, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una persona molesta.
Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno trovato il 42enne in uno stato di forte agitazione e alterazione psicomotoria. L’uomo urlava e si mostrava irrequieto, rendendo difficoltosi i tentativi di calmarlo e identificarlo.
Nel corso dell’intervento il soggetto ha reagito con aggressività spintonando, sputando e colpendo i poliziotti. Nonostante la resistenza opposta gli operatori sono riusciti a contenerlo e a garantire la sicurezza di tutti i presenti.
L’intervento dei sanitari e le conseguenze per gli agenti
Considerata la situazione è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha accompagnato l’uomo presso il locale nosocomio per gli accertamenti necessari.
Anche i poliziotti coinvolti sono stati sottoposti a visita medica: a entrambi sono state diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 10 giorni.
La perquisizione e il sequestro di sostanze stupefacenti
Al termine delle procedure di rito il 42enne è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. L’operazione ha dato esito positivo: all’interno dell’auto in uso all’uomo sono state trovate alcune dosi di sostanza che, dopo gli accertamenti tecnici del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, sono risultate essere hashish e marijuana.
Le sostanze sono state immediatamente sequestrate. Accompagnato in Questura, il 42enne è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.
L’uomo è stato inoltre denunciato per lesioni personali a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente, con conseguente ritiro della patente di guida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.