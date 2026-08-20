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Un arresto per violenza sessuale su minori, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto lunedì pomeriggio a Torino. Un uomo di 45 anni è stato fermato dagli agenti dopo essere stato segnalato mentre molestava dei bambini nel parco Pugno. Secondo quanto emerso, avrebbe anche tentato di adescare un ragazzino di 12 anni, insultandolo e minacciandolo dopo il rifiuto. L’uomo era già sottoposto a misure cautelari e il suo arresto è ora in fase di convalida.

Molesta i bambini in un parco a Torino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel pomeriggio di lunedì, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un soggetto molesto che importunava dei bambini all’interno del parco Pugno, situato nella zona sud di Torino.

La pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza Mirafiori è stata inviata immediatamente sul posto. Gli agenti hanno individuato l’uomo, un cittadino italiano di circa 45 anni, mentre tentava di allontanarsi dal parco. Alla vista delle forze dell’ordine, il soggetto ha reagito in modo violento, insultando i poliziotti e opponendo resistenza all’arresto.

Le accuse e i comportamenti contestati

Le testimonianze raccolte sul luogo hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima dell’arrivo della Polizia. Il 45enne si sarebbe avvicinato a un gruppo di bambini presenti nel parco, strappando di mano a uno di loro una bibita e mostrando poi le proprie parti intime ai minori.

In seguito, avrebbe cercato di adescare un ragazzino di 12 anni, tentando di attirarlo negli spogliatoi con una scusa. Non riuscendo nell’intento, avrebbe insultato e minacciato il giovane.

Le misure cautelari già in atto

L’uomo arrestato risultava già sottoposto a misure cautelari: era obbligato a risiedere nel Comune di Chieri e gli era stato imposto il divieto di ritorno nel Comune di Torino. Nonostante queste restrizioni, si trovava nel parco Pugno al momento dei fatti.

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato per violenza sessuale su minori di 14 anni e denunciato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

IPA