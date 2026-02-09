Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per ubriachezza, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Frosinone, dove un uomo è stato segnalato per aver molestato i clienti di un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato nella parte bassa del capoluogo, dove l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato dagli agenti e successivamente denunciato.

Ubriachezza molesta a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati nella città di Frosinone.

Nella giornata di ieri il personale della squadra Volanti della Questura è intervenuto a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un uomo che stava arrecando disturbo ai clienti di un’attività commerciale nella parte bassa della città. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il soggetto ancora intento a infastidire gli avventori dell’esercizio pubblico.

Le condizioni dell’uomo

L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, presentava un forte alito vinoso, movimenti poco coordinati e una marcata tendenza a barcollare, tutti segnali riconducibili a uno stato di ebbrezza alcolica.

Gli agenti hanno quindi proceduto ad accompagnarlo presso i locali della Questura per le formalità di rito.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ubriachezza. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, allo stato attuale, l’indagato è solamente indiziato di delitto e che la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica e prevenire i reati a Frosinone. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di riportare la calma all’interno dell’esercizio commerciale e di tutelare i cittadini presenti.

