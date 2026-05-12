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Un giovane uomo straniero di 19 anni è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria di Firenze con l’accusa di molestie sessuali ai danni di giovani viaggiatrici. Il provvedimento è stato eseguito dopo 4 segnalazioni giunte tra il 22 e il 23 aprile, che hanno permesso agli agenti di identificare il presunto responsabile, poi individuato e bloccato presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Molestie alle viaggatrici a Firenze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato di Firenze, l’attività investigativa è scattata a seguito di 4 segnalazioni per altrettanti episodi di molestie a sfondo sessuale avvenuti su convogli regionali in diverse tratte.

Le vittime, tutte giovani donne e in alcuni casi minorenni, hanno contattato la centrale operativa della Polizia Ferroviaria chiedendo aiuto e fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore.

Modalità degli episodi e identificazione del sospetto

Le testimonianze raccolte hanno evidenziato un modus operandi ricorrente: il giovane, approfittando della solitudine delle vittime a bordo dei treni, le avrebbe avvicinate con varie scuse, per poi toccarle e, in alcuni casi, tentare di baciarle.

Nonostante i fatti si fossero verificati su tratte ferroviarie diverse e distanti, le modalità e le descrizioni fornite hanno fatto subito ipotizzare che si trattasse della stessa persona.

L’arresto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rapidamente elaborato l’identikit dell’uomo, diffondendolo alle pattuglie impegnate nel controllo degli scali e dei convogli.

Nel pomeriggio del 27 aprile, una pattuglia ha notato un individuo corrispondente alla descrizione mentre si aggirava nello scalo di Firenze Santa Maria Novella. Dopo averlo fermato, gli agenti lo hanno condotto negli uffici per ulteriori accertamenti.

Fermo e misura cautelare

L’uomo, ritenuto gravemente indiziato dei fatti, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e trasferito presso il carcere di Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quest’ultima ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Le conseguenze dell’operazione

L’operazione della Polizia Ferroviaria di Firenze ha permesso di dare una risposta tempestiva alle richieste di aiuto delle giovani viaggiatrici e di interrompere una serie di episodi di molestie che avevano destato preoccupazione tra i passeggeri delle tratte regionali.

Il caso sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza sui mezzi pubblici e nelle stazioni ferroviarie.

IPA