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Un arresto per tentata rapina pluriaggravata e una persona ferita, questo il bilancio dell’operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Milano. Un cittadino romeno di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito e ferito con un coltello il custode di uno stabile in via Ciro Menotti. L’uomo avrebbe tentato di sottrarre il portafogli della vittima, un cittadino bengalese di 52 anni, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’arresto è avvenuto in corso Buenos Aires, dove il sospettato è stato trovato ancora con gli abiti indossati durante la rapina e in possesso di due coltelli, uno dei quali sporco di sangue.

L’intervento a Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17. Gli agenti della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Ciro Menotti, allertati per un’aggressione avvenuta all’interno di uno stabile.

Sul posto hanno trovato il custode, un cittadino bengalese di 52 anni, ferito con un’arma da taglio. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

Le indagini e la dinamica

Gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno avviato subito le indagini, ricostruendo la dinamica dell’accaduto anche grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto emerso, poco prima dell’aggressione al custode, il 32enne si era avvicinato in strada a una ragazza italiana di 27 anni, tentando un approccio che aveva spaventato la giovane. La ragazza, per sentirsi più sicura, si era avvicinata al custode dello stabile, che in quel momento si trovava seduto all’esterno del palazzo. I due si sono trattenuti insieme per alcuni minuti, aspettando che il 32enne si allontanasse.

L’aggressione e il tentativo di rapina

Tuttavia, dopo essersi inizialmente allontanato, il cittadino romeno è rientrato nello stabile e ha tentato di rapinare il custode, cercando di sottrargli il portafogli.

Prima di darsi alla fuga, l’aggressore ha colpito il 52enne alla scapola con un coltello, provocandogli una ferita. Il custode è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo.

L’arresto in corso Buenos Aires

Intorno alle ore 18, grazie alla descrizione fornita dalle vittime e alla visione dei filmati di videosorveglianza, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare il 32enne in corso Buenos Aires.

L’uomo indossava ancora gli stessi abiti utilizzati durante la rapina e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di due coltelli, uno dei quali presentava tracce di sangue. Dopo gli accertamenti di rito, il cittadino romeno è stato condotto presso la Casa Circondariale “Francesco Di Cataldo” di San Vittore.

Le conseguenze dell’operazione

L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto autore della tentata rapina pluriaggravata e di evitare ulteriori conseguenze per le persone coinvolte. Il custode ferito è stato affidato alle cure dei sanitari e la sua prognosi è stata classificata in codice giallo.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, dovrà ora rispondere delle accuse di tentata rapina pluriaggravata e lesioni.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree residenziali di Milano, dove la presenza delle forze dell’ordine e l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza si sono rivelate fondamentali per la rapida individuazione e l’arresto del responsabile. La collaborazione tra cittadini e polizia si è dimostrata ancora una volta decisiva per la tutela della sicurezza pubblica.

IPA