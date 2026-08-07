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Due anziani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per atti persecutori alla fine del bilancio di una vicenda condominiale che ha visto protagonista una donna di 76 anni a Sora (Frosinone). Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna si è rivolta al Commissariato locale dopo aver subito per due anni comportamenti molesti da parte dei vicini del piano inferiore.

La denuncia a Sora

La vicenda è stata resa nota dalla Polizia di Stato, che ha raccolto la denuncia della 76enne e del suo compagno. I due hanno raccontato di essere vittime di continue vessazioni perpetrate dai vicini di casa, a Sora (Frosinone), anch’essi anziani e coetanei dei denuncianti.

Gli episodi sarebbero iniziati circa due anni fa e avrebbero assunto nel tempo un carattere sempre più pressante.

I comportamenti contestati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tra i comportamenti molesti contestati figurano ripetuti “dispetti”, tra cui il suonare insistentemente il campanello dell’abitazione della vittima, urlare sul pianerottolo e inviare numerose segnalazioni alle Forze dell’Ordine per presunti rumori molesti provenienti dall’appartamento della donna.

Secondo la denuncia, queste segnalazioni sarebbero risultate infondate e avrebbero avuto come unico scopo quello di disturbare e intimidire la coppia.

Le conseguenze sulla vittima

La situazione, nel corso del tempo, è degenerata al punto da provocare nella donna un grave stato di ansia.

Tale disagio psicologico ha costretto la 76enne a ricorrere alle cure del pronto soccorso, evidenziando l’impatto che le vessazioni avrebbero avuto sulla sua salute e sulla qualità della vita quotidiana.

L’intervento della Polizia e gli sviluppi investigativi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno avviato approfondimenti investigativi per chiarire la dinamica dei fatti.

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi utili a ricostruire la vicenda e a confermare la natura reiterata dei comportamenti contestati ai vicini.

La denuncia all’Autorità Giudiziaria

Alla luce degli accertamenti svolti, la coppia di vicini è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di atti persecutori.

Si tratta di un’accusa grave, che prevede conseguenze penali rilevanti in caso di condanna definitiva. Gli indagati, entrambi anziani, sono al momento solo indiziati di delitto e la loro posizione dovrà essere valutata in sede giudiziaria.

IPA