Un cittadino tunisino espulso: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Marsala, dove l’uomo è stato fermato e accompagnato presso il CPR di Trapani per immigrazione clandestina. Il provvedimento è stato emesso in tempi record dal Prefetto di Trapani dopo che il soggetto era stato segnalato per molestie e danneggiamenti ai danni dei cittadini.

Espulso un cittadino a Trapani

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. di Marsala hanno svolto un servizio mirato di controllo del territorio con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati legati all’immigrazione clandestina. Durante queste attività,è stato fermato un cittadino tunisino, classe ’92, già noto alle forze dell’ordine per aver svolto in passato l’illecita attività di parcheggiatore abusivo in diverse aree urbane del centro cittadino, in particolare nei pressi dell’area di pubblica sosta di Piazza del Popolo.

L’azione della Polizia è stata decisa a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini e degli utenti della strada marsalesi che avevano denunciato molestie e danneggiamenti subiti sia personalmente che alle proprie autovetture. Queste lamentele hanno portato le autorità a intensificare i controlli nelle zone più sensibili della città, con particolare attenzione ai parcheggi pubblici.

Accertamenti e provvedimento di espulsione

Gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Marsala hanno permesso di appurare che la presenza del giovane tunisino sul territorio italiano era totalmente irregolare e priva di qualsiasi titolo di soggiorno. Per questa ragione il soggetto è stato accompagnato dagli agenti presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Trapani, in esecuzione di un provvedimento di espulsione e relativo trattenimento, emesso in tempi rapidissimi dal Prefetto di Trapani.

Il cittadino tunisino rimarrà trattenuto presso il CPR di Trapani in attesa di essere imbarcato su un volo diretto verso il suo Paese di origine. Il trasferimento è stato effettuato in modo tempestivo, grazie alla meticolosa e celere attività burocratica e amministrativa svolta dagli agenti della Polizia di Stato di Marsala.

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Marsala e la rapidità delle procedure amministrative hanno consentito di rimuovere una fonte costante di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. La cittadinanza ha accolto con favore l’intervento, che ha restituito maggiore tranquillità agli abitanti e agli utenti delle aree urbane più frequentate.

