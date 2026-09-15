Molestie al minimarket di Torino, commesso bengalese torna in carcere dopo le polemiche

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Il tribunale del riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere per il commesso accusato di aver molestato una tredicenne in un minimarket nella periferia nord di Torino. I giudici hanno accettato la richiesta della procura, che temeva che l’uomo potesse fuggire nel suo Paese d’origine, il Bangladesh, visto che non ha legami familiari in Italia.

Il commesso del minimarket di Torino andrà in carcere

Il commesso del minimarket alla periferia di Torino accusato di aver molestato una tredicenne all’interno del negozio andrà in carcere in custodia cautelare.

Lo hanno deciso i giudici del tribunale del riesame, il “secondo grado” delle disposizioni sulle misure cautelari. Il gip aveva infatti stabilito che l’uomo avrebbe avuto soltanto l’obbligo di firma fino al processo.

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Il giudice per le indagini preliminari aveva infatti riscontrato collaborazione da parte dell’uomo, che si sarebbe detto pentito.

Pericolo di fuga e altre molestie, le tesi della procura

La procura ha però fatto ricorso, portando come motivazione le due ragioni per cui in Italia si dispone solitamente la custodia cautelare in carcere: il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di fuga.

La gravità del reato, infatti, non è tra le ragioni principali per vengono disposte misure cautelari prima di un processo, anche se questo elemento viene comunque preso in considerazione.

La procura ha sottolineato che l’accusato è in possesso di un passaporto valido e che non ha legami a Torino, ma la sua famiglia si trova in Bangladesh, il suo Paese di origine. Avrebbe quindi i modi e le ragioni per fuggire.

Inoltre, i Pm hanno portato come prova a sostegno della carcerazione un video delle telecamere di sorveglianza in cui l’uomo molesterebbe una donna di 40 anni nello stesso giorno in cui avrebbe molestato la tredicenne.

Le polemiche politiche

Il caso della mancata custodia cautelare in carcere dell’uomo era diventato politico dopo che la notizia si era diffusa.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini avevano attaccato il gip.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva inoltre disposto un’ispezione al tribunale di Torino.