Molestie alla 13enne a Torino, l'uomo godeva di protezione speciale: ministro Piantedosi pronto alla revoca

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interviene sul caso delle molestie a una 13enne in un minimarket di Torino e annuncia la possibilità di revocare la protezione speciale concessa all’uomo indagato. Il 42enne, arrestato dalla polizia, è stato rimesso in libertà dal gip con l’obbligo di firma. La Procura ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame.

Molestie alla 13enne a Torino, interviene Piantedosi

La vicenda è stata commentata da Matteo Piantedosi durante la trasmissione Agorà su Rai3.

Il ministro ha definito “molto singolare” la decisione del giudice di non convalidare il fermo dell’uomo accusato di aver molestato una 13enne all’interno di un minimarket di Torino.

Piantedosi ha ricordato che il 42enne aveva ottenuto da un tribunale il riconoscimento della protezione speciale.

Il Viminale, ha spiegato il ministro, attende l’esito del procedimento giudiziario prima di valutare se esistano i presupposti per intervenire e revocare il beneficio.

“Al di là dell’esito giudiziario”, ha aggiunto Piantedosi, esistono altri strumenti a disposizione delle autorità. Nel caso in cui l’indagato non dovesse ricevere una sanzione nei termini attesi, il ministero potrebbe quindi valutare un ulteriore provvedimento.

La Procura ha impugnato la decisione del gip

Il procedimento giudiziario non è però concluso. La Procura di Torino ha infatti presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro la decisione del gip, che non aveva convalidato il fermo del 42enne e aveva disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.

Il giudice aveva comunque ritenuto presenti gravi indizi di colpevolezza. A mancare, secondo il provvedimento, era invece il requisito del pericolo di fuga, necessario per convalidare il fermo.

Quanto alle esigenze cautelari, il gip aveva ritenuto sufficiente una misura meno restrittiva, individuata nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sarà ora il Riesame a dover valutare il ricorso della Procura e a stabilire se modificare o confermare la decisione.

Cos’è la protezione speciale

La protezione speciale è una forma di tutela prevista dall’ordinamento italiano per determinati cittadini stranieri che non possono essere rimpatriati, pur non rientrando nei requisiti necessari per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Il riconoscimento può essere collegato alla necessità di evitare il ritorno in un Paese nel quale la persona rischierebbe una violazione di diritti fondamentali, come persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti.

Può inoltre riguardare, in specifiche circostanze, la tutela della vita privata e familiare.

Nel caso di Torino, il governo attende quindi gli sviluppi giudiziari per capire se esistano i presupposti per un intervento sulla posizione dell’indagato.

La reazione della comunità bengalese

Intanto, a pochi giorni dall’episodio, una rappresentanza della comunità bengalese di Torino ha organizzato un presidio davanti al Comune per esprimere solidarietà alla 13enne e prendere le distanze dall’uomo accusato.

Il messaggio lanciato dai partecipanti è stato netto: condanna della violenza contro donne e bambini e richiesta di giustizia, ma anche l’invito a non identificare l’intera comunità con il comportamento di una singola persona.

“Due giorni in carcere sono troppo pochi”, ha detto un portavoce della comunità, chiedendo che il caso venga trattato con fermezza. Durante la manifestazione, una delegazione è stata ricevuta dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Torino, Marco Porcedda.