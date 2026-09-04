Molestie alla 13enne a Torino, minacce alla gip che non ha convalidato il fermo: "Ora tocca ai tuoi figli"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mentre la Procura di Torino impugna la decisione della gip di non convalidare il fermo del violentatore della 13enne di Torino, sui social si scatena l’odio. Il nome della magistrata è stato divulgato in alcuni gruppi e gli “hater” sono arrivati a insultarla e a minacciarne i figli. “Ora che è libero vada a violentare i figli del giudice”, si legge. Intanto proseguono le indagini per rintracciare la seconda vittima dell’uomo all’interno del minimarket.

Odio e minacce online alla giudice

Il nome della giudice di Torino che ha preso la decisione sulla scarcerazione del commesso del minimarket accusato di violenze sessuali è stato pubblicato online.

La gip di Torino è così finita al centro di insulti e minacce pesanti, che arrivano a toccare anche i figli della donna. La decisione, che la Procura di Torino ha contestato, le sta costando l’odio online. Nei messaggi, pubblicati in alcuni gruppi, si leggono volgarità di ogni tipo, ma soprattutto minacce come:

“Ora che è libero vada a violentare i figli del giudice”. E anche: “Aspetto con molta ansia che capiti una situazione del genere a un parente o figlia di qualche giudice e poi non dirò che sono dispiaciuto, ma festeggerò”.

La scritta sulla saracinesca

Di altra natura è invece la scritta comparsa sulla saracinesca del minimarket di Torino dove lavorava l’uomo e dove è avvenuto l’abuso sulla 13enne. Contro il commesso di 42 anni, scoperto senza contratto, sono stati indirizzati insulti in riferimento al reato compiuto.

Da diversi giorni giornalisti e fotografi si trovano nei pressi del minimarket per raccogliere testimonianze e raccontare la storia, motivo per cui hanno immediatamente notato la scritta comparsa durante la giornata di lunedì.

Durante il giorno di chiusura del minimarket, infatti, un venticinquenne che si è fatto riprendere in volto ha scritto sulla saracinesca: “Pedofilo infame, in mano al popolo”.

Indagini: si cerca l’altra vittima

Nel frattempo proseguono le indagini della polizia, concentrate sulla ricerca della donna molestata prima della minorenne. Ricordiamo, infatti, che pochi minuti prima della violenza sulla 13enne un’altra donna era stata avvicinata dal commesso.

Dalle telecamere di videosorveglianza si apprende che si tratta di una donna di circa 40 anni, entrata nel negozio per acquistare generi alimentari. Il commesso avrebbe palpeggiato anche lei. Al momento non ci sono altre denunce contro l’uomo.

Per la polizia, però, le immagini dovrebbero essere sufficienti per rintracciarla. Un passo considerato decisivo per sostenere l’accusa di violenza sessuale reiterata, e quindi la pericolosità del soggetto che – come indicato nel procedimento – avrebbe difficoltà a contenere i propri “impulsi”.