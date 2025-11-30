Molestie sul bus a Bergamo e minacce in strada, aggressore era stato processato poche ore prima

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Molestie sul bus, poi i graffi, i pugni, le minacce e gli insulti: la vittima è una 23enne di origini bengalesi, l’aggressore un suo connazionale di 27 anni, Amran Md. I fatti si sono svolti a Bergamo. La vicenda è iniziata poco prima delle 16 di sabato 29 novembre, quando la ragazza era su un autobus della linea 5, quella che collega Lallio alla città orobica. L’uomo l’ha infastidita, tentando un approccio e venendo rifiutato. Quando è scesa dal mezzo, l’ha seguita e sono cominciate le violenze, interrotte prima da una passante e poi dalla polizia, allertata dal fidanzato della giovane.

Ragazza molestata e minacciata su un autobus a Bergamo

“Come ti chiami? Siediti vicino a me”. Così il 27enne ha provato ad abbordare la ragazza sul bus. Lei ha tentato di lasciarlo perdere. Md, vedendosi rifiutato, ha perso la testa e ha cominciato a insultarla con frasi orrende come “sei una put****”.

La giovane, come ricostruito dal Corriere della Sera, è poi scesa dal mezzo in via Zambonate. Il 27enne ha fatto lo stesso. Avendo capito di essere in pericolo, la 23enne ha scattato alcune foto a Md, inviandole al suo fidanzato a cui ha anche spiegato di avere paura. Una sensazione per nulla infondata.

Il 27enne, avendo notato che gli erano state scattate delle foto, è andato su tutte le furie. Dallo zaino che aveva con sé ha estratto una bottiglia di vetro frantumata. “Ti uccido. Chiama chi vuoi”, ha urlato alla 23enne che nel frattempo ha ricontattato il fidanzato dicendogli di raggiungerla a Porta Nuova.

L’aggressione brutale

La situazione, purtroppo, è poi precipitata. Md ha afferrato la vittima per un braccio, trascinandola in un portone di via San Lazzaro e sbattendola contro un muro. Poi ha iniziato a darle dei pugni in testa e a graffiarla (successivamente al pronto soccorso le è stato riscontrato un trauma cranico lieve, 3 giorni di prognosi).

La giovane, durante l’aggressione, non ha smesso di urlare. “Chiama chi ti pare, vediamo chi ti salva”, la minaccia di Md. E invece qualcuno è giunto in soccorso della ragazza. Una passante 25enne, udita la voce sofferente della vittima, ha aperto il portone in cui si stavano consumando le violenze e ha allertato il 112, come anche fatto dal fidanzato della 23enne che nel frattempo era riuscito a individuare la compagna grazie al Gps.

“Fatti i ca*zi tuoi”, la minaccia di Md rivolta alla testimone 25enne. In via San Lazzaro è poi giunto il ragazzo della vittima che è riuscito a fermare Md. Subito dopo è arrivata la polizia ed è scattato l’arresto.

I precedenti dell’autore dell’agguato

Si è scoperto che un paio di ore prima dell’aggressione, il 27enne, difeso d’ufficio dall’avvocata Eleonora Prandi, era stato processato per il furto di 12 bottiglie di alcolici, due giubbotti e tre zaini alla Lidl. Il giudice aveva disposto l’obbligo di firma, il pm chiesto il carcere.

Inoltre è emerso che il giovane ha altri precedenti penali. A settembre era stato arrestato per rapina impropria a Desenzano del Garda, ad agosto per rapina e resistenza a Venezia.

Alla polizia, Md ha detto di dimorare a Bergamo, ma il suo nome risulta cancellato dal registro dei residenti. Non ha nemmeno più il permesso di soggiorno per lavoro. Sempre parlando con gli agenti ha sostenuto che è stata la 23enne ad aggredirlo, negando le violenze commesse. Non è però stato creduto.

Il giudice Alberto Longobardi ha disposto il carcere ritenendo il giovane “non credibile”, “refrattario” e autore di “fatti «gravi” perpetrati con “brutale violenza”.