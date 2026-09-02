Molestie sulla 13enne al minimarket a Torino, impugnata la scarcerazione del 42enne dopo le polemiche

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La decisione del gip di non convalidare il fermo del 42enne arrestato per molestie potrebbe essere ribaltata. La Procura di Torino, infatti, impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento che aveva disposto l’obbligo di firma per l’uomo accusato di molestie nei confronti di una tredicenne nel suo negozio. Il gip, ricordiamo, aveva riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, ma non riconosceva le esigenze cautelari, evidenziando ad esempio l’assenza del pericolo di fuga. La decisione aveva portato a molte critiche, alle quali il presidente dell’Anm Giuseppe Tango ha risposto.

Impugnata la “scarcerazione”

La Procura di Torino ha deciso di impugnare al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il gip aveva disposto il solo obbligo di firma senza la convalida del fermo per il 42enne arrestato con l’accusa di molestie ai danni di una tredicenne.

Una decisione che ha alimentato le polemiche. Infatti, nonostante la richiesta di custodia cautelare avanzata dal pubblico ministero Paolo Cappelli, che aveva evidenziato il rischio di reiterazione del reato, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione ritenendo assenti gli elementi per procedere con la detenzione.

A pesare c’erano stati l’assenza di precedenti penali, la collaborazione attraverso la consegna dei filmati, una sorta di pentimento manifestato durante l’udienza e l’assenza del pericolo di fuga.

La motivazione

Secondo la Procura, che si oppone alla scelta del gip, l’uomo in realtà non sarebbe in grado di contenere i suoi “impulsi”. A prova di ciò ci sarebbero i filmati di videosorveglianza, che lo mostrano in quei 40 minuti tentare l’approccio anche con un’altra donna.

I pm ritengono che l’uomo non sia in grado di astenersi dal commettere reati analoghi, e quindi verrebbe meno la motivazione del gip sull’assenza del rischio di reiterazione del reato. Inoltre, per la Procura di Torino, il pericolo di fuga sussiste, perché il dipendente del minimarket non avrebbe una residenza fissa.

Ha riferito di vivere in una casa con altri 10 connazionali durante l’interrogatorio di garanzia, ma in Italia non ha altri legami. Tutti i suoi familiari, compresa la moglie, si trovano in Bangladesh: potrebbe quindi tentare la fuga per sottrarsi al processo e rientrare nel suo paese.

Il commento del presidente dell’Anm

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, ha commentato le critiche sul caso della presunta violenza sessuale avvenuta a Torino. Secondo Tango, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari si può criticare e contestare ricorrendo al Tribunale del Riesame, ma “non può essere oggetto di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo che sono packaging andati oltre la critica”.

Ricorda quindi che non si tratta di una decisione definitiva, né di una sentenza: oltre a non essere una condanna, non è neanche un’assoluzione. “Ed è questo che stigmatizziamo con forza, così come riteniamo del tutto non ortodosso l’invio degli ispettori, che non hanno il compito di valutare il merito dei singoli procedimenti”, prosegue.

Il riferimento è alla decisione presa dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha disposto l’invio di ispettori ministeriali presso il Tribunale di Torino per accertare le circostanze della decisione.